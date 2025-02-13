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≡ Возврат активов: эксклюзивные часы за миллионы тенге выставили на торги в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51140
Возврат активов: эксклюзивные часы за миллионы тенге выставили на торги в Казахстане
Отправлено: 13.02.25 - 23:13
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В Компании по управлению возвращенными активами сообщили о новых торгах. В этот раз на продажу выставили эксклюзивные часы. Их стартовая цена на торгах установлена от 23 до 31 млн тенге.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1868
Re: Возврат активов: эксклюзивные часы за миллионы тенге...
Отправлено: 13.02.25 - 23:13
#1
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....интересно сколько лукошек клубники потребуется мне собрать что бы одни из трёх котлов приобрести....
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