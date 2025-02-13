Отправлено: - 18:43

abaika95:

причем с установкой туалета

Филипповна:

мы с вами получили разрешение на распространение слухов о золотых унитазах и хрустальных биде в кабинете г-жи Мусагазиной, и

Цитата://Автор довольно пафосно рассказывал//Вопрос: "... с чего это этот автор ВДРУГ написал ДОНОС на чиновницу...??Ему ПРИСПИЧИЛО в акимате и он элементарно НЕ ДОБЕЖАЛ... и в пику обиды настрочил ?Или как обычно: "..не решила его ВОПРОС..."??Цитата:///в кабинете Мусагазиной покрасили стены. Причем заплатила за это сама Гульбарам Гизатовна.///Ну, приложили бы ЧЕКИ - и за материалы и за работу малярам - и все дела.Цитата://кабинеты заместителей акима Костанайской области относятся к режимным помещениям,//Доступ маляров в РЕЖИМНЫЙ объект - МОЖНО; а доступ корреспондентов в режимный объект- НЕЛЬЗЯ.Нет ли тут противоречии с "Законом о СМИ" и что то там- про деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ??Цитата:Цитата:Ей что - западло ходить и какать в общем туалете вместе со своими сотрудниками ??Герцен сказал бы:"...как далеки они от народа..."Цитата:///в аппарате акима области согласятся развеять все сомнения и покажут нашим читателям кабинет на 7-м этаже в здании, которое содержится на их налоги.//Теперь вся область будет ПОКУПАТЬ свежие номера "НГ", для того чтобы РАЗВЕЯТЬ сомнения:- так это или НЕ ТАК и не ЛОЖНЫЙ ли донос настрочил новоявленный а"ля Павлик Морозов.