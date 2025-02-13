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Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51139
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 13.02.25 - 16:35
В конце ноября 2024 года в редакцию "НГ" прислали письмо. Автор довольно пафосно рассказывал о том, что в кабинете некой чиновницы проведен нескромный ремонт, причем с нарушением строительных норм. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17600
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 16:35
Цитата:
если она запросила ремонт в кабинете причем с установкой туалета, то ей в этот момент гдето надо было в другом месте работать некоторое время (неделя-полторы) либо уходить в отпуск
запросите документ когда она в отпуске была (если такой предоставляют) тогда уже картина соберет еще один кусочек мозаики
А спустя пару месяцев, по информации автора письма, решила поменять интерьер рабочего места, причем с нарушением строительных норм.
если она запросила ремонт в кабинете причем с установкой туалета, то ей в этот момент гдето надо было в другом месте работать некоторое время (неделя-полторы) либо уходить в отпуск
запросите документ когда она в отпуске была (если такой предоставляют) тогда уже картина соберет еще один кусочек мозаики
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7416
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:13
Год какой не помню,но главой региона тогда был Еркен Нуржанович Ауельбеков и в Аркалыке построили обком партии (считай акимат) где прямо в кабинете (9 этаж,правого крыла) первого секретаря был лифт прямиком на улицу куда подавалось персональное авто. Так вот чуть позже,после упразднения областного статуса,в сие апартаменты поселилась городской аким Болепова. Однажды зимним вечером по городу прошла молва,якобы на жд тупике стоит вагон сигарет и желающие могут совсем дёшево прикупить товар,для чего надо явиться в кабинет акима, где можно оплатить покупку. Желающие ринулись в акимат,понесли много денег,но ушлые дельцы зашли к Акиму,та вышла к народу, что-то там говорила. Прождав много времени народ стал волноваться. Тогда Аким вышла обратно к народу и на белом глазу объявила что никого там нет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 237
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:52
Умиляет информация о том, что покрашены стены за ее личные средства... Какая сознательность, в пример таких чиновников ставить нужно.. (или гнать навозной лопатой тех, кто это сочиняет, да поперек спины, принародно)!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 267
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:54
Раз не пускают проверить, то здесь применим принцип проверки на алкоголь : отказываешься дуть в трубочку - значит фиксируется в постановлении , что водитель пьян. Поэтому , как говорил дедушка Крылов " Там много разговаривать не надо, где нужно власть употребить " А мы с вами получили разрешение на распространение слухов о золотых унитазах и хрустальных биде в кабинете г-жи Мусагазиной, и ничего нам за это не должно быть. Я правильно поняла ?
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1121
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 18:34
Все просто - значит есть что скрывать. Секретные постановления - это, конечно, мощь)
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 18:43
Цитата://Автор довольно пафосно рассказывал//
Вопрос: "... с чего это этот автор ВДРУГ написал ДОНОС на чиновницу...??
Ему ПРИСПИЧИЛО в акимате и он элементарно НЕ ДОБЕЖАЛ... и в пику обиды настрочил ?
Или как обычно: "..не решила его ВОПРОС..."??
Цитата:///в кабинете Мусагазиной покрасили стены. Причем заплатила за это сама Гульбарам Гизатовна.///
Ну, приложили бы ЧЕКИ - и за материалы и за работу малярам - и все дела.
Цитата://кабинеты заместителей акима Костанайской области относятся к режимным помещениям,//
Доступ маляров в РЕЖИМНЫЙ объект - МОЖНО; а доступ корреспондентов в режимный объект- НЕЛЬЗЯ.
Нет ли тут противоречии с "Законом о СМИ" и что то там- про деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ??
Цитата:
Цитата:
Ей что - западло ходить и какать в общем туалете вместе со своими сотрудниками ??
Герцен сказал бы:"...как далеки они от народа..."
Цитата:///в аппарате акима области согласятся развеять все сомнения и покажут нашим читателям кабинет на 7-м этаже в здании, которое содержится на их налоги.//
Теперь вся область будет ПОКУПАТЬ свежие номера "НГ", для того чтобы РАЗВЕЯТЬ сомнения:- так это или НЕ ТАК и не ЛОЖНЫЙ ли донос настрочил новоявленный а"ля Павлик Морозов.
Вопрос: "... с чего это этот автор ВДРУГ написал ДОНОС на чиновницу...??
Ему ПРИСПИЧИЛО в акимате и он элементарно НЕ ДОБЕЖАЛ... и в пику обиды настрочил ?
Или как обычно: "..не решила его ВОПРОС..."??
Цитата:///в кабинете Мусагазиной покрасили стены. Причем заплатила за это сама Гульбарам Гизатовна.///
Ну, приложили бы ЧЕКИ - и за материалы и за работу малярам - и все дела.
Цитата://кабинеты заместителей акима Костанайской области относятся к режимным помещениям,//
Доступ маляров в РЕЖИМНЫЙ объект - МОЖНО; а доступ корреспондентов в режимный объект- НЕЛЬЗЯ.
Нет ли тут противоречии с "Законом о СМИ" и что то там- про деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ??
Цитата:
abaika95:
причем с установкой туалета
причем с установкой туалета
Цитата:
Филипповна:
мы с вами получили разрешение на распространение слухов о золотых унитазах и хрустальных биде в кабинете г-жи Мусагазиной, и
мы с вами получили разрешение на распространение слухов о золотых унитазах и хрустальных биде в кабинете г-жи Мусагазиной, и
Ей что - западло ходить и какать в общем туалете вместе со своими сотрудниками ??
Герцен сказал бы:"...как далеки они от народа..."
Цитата:///в аппарате акима области согласятся развеять все сомнения и покажут нашим читателям кабинет на 7-м этаже в здании, которое содержится на их налоги.//
Теперь вся область будет ПОКУПАТЬ свежие номера "НГ", для того чтобы РАЗВЕЯТЬ сомнения:- так это или НЕ ТАК и не ЛОЖНЫЙ ли донос настрочил новоявленный а"ля Павлик Морозов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17600
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 19:30
Цитата:
В тексте же есть подсказка
Человек сидит в 619 кабинете и через него тянули туалет))
Цитата:
От народа или от сотрудников долеки?
А если там сотрудники вонюче серят? А девушке не приятно с ними в один сан узел ходить из за этого
Не стоит кидаться камнями сразу))
И вообще ничего не доказано)
ACROS:
Вопрос: "... с чего это этот автор ВДРУГ написал ДОНОС на чиновницу...?? Ему ПРИСПИЧИЛО в акимате и он элементарно НЕ ДОБЕЖАЛ
Вопрос: "... с чего это этот автор ВДРУГ написал ДОНОС на чиновницу...?? Ему ПРИСПИЧИЛО в акимате и он элементарно НЕ ДОБЕЖАЛ
В тексте же есть подсказка
Человек сидит в 619 кабинете и через него тянули туалет))
Цитата:
ACROS:
Ей что - западло ходить и какать в общем туалете вместе со своими сотрудниками ?? Герцен сказал бы:"...как далеки они от народа..."
Ей что - западло ходить и какать в общем туалете вместе со своими сотрудниками ?? Герцен сказал бы:"...как далеки они от народа..."
От народа или от сотрудников долеки?
А если там сотрудники вонюче серят? А девушке не приятно с ними в один сан узел ходить из за этого
Не стоит кидаться камнями сразу))
И вообще ничего не доказано)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17600
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 19:36
Цитата:
Маляры не ведут видео и фото съёмку
Над ними стоит сотрудник сб
А журналист так и так будет что-то фотографировать иначе зачем он там?
Другой момент а что там может быть режимного?
Кабинет чиновника
Стол, кресла
Сейф где он прячет документы
И всё
Или боятся что журналисты увидят шикарный цыганский ампир?
Ну приложите схему кабинета подписанную архитекторами что по факту ничего там не переделали и туалеты не впихивали
Отмазаться то можно миллионом способов если туалета там действительно нет
ACROS:
Доступ маляров в РЕЖИМНЫЙ объект - МОЖНО; а доступ корреспондентов в режимный объект- НЕЛЬЗЯ.
Доступ маляров в РЕЖИМНЫЙ объект - МОЖНО; а доступ корреспондентов в режимный объект- НЕЛЬЗЯ.
Маляры не ведут видео и фото съёмку
Над ними стоит сотрудник сб
А журналист так и так будет что-то фотографировать иначе зачем он там?
Другой момент а что там может быть режимного?
Кабинет чиновника
Стол, кресла
Сейф где он прячет документы
И всё
Или боятся что журналисты увидят шикарный цыганский ампир?
Ну приложите схему кабинета подписанную архитекторами что по факту ничего там не переделали и туалеты не впихивали
Отмазаться то можно миллионом способов если туалета там действительно нет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17600
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 19:38
А если туалет есть
Акиму области нужно провести жёсткую порку своим сотрудникам
С матами и выговорами
Явно же с ним переделку туалетов не согласовывали оно ему и нафиг не нужно
И чтобы все новоделы убрали за счёт чиновницы
Потомучто такие ситуации просто смехота и бьют в первую очередь по имиджу областного акимата
Акиму области нужно провести жёсткую порку своим сотрудникам
С матами и выговорами
Явно же с ним переделку туалетов не согласовывали оно ему и нафиг не нужно
И чтобы все новоделы убрали за счёт чиновницы
Потомучто такие ситуации просто смехота и бьют в первую очередь по имиджу областного акимата
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 13.02.25 - 21:58
Цитата:
Ну, да: - никто не будет смотреть и интересоваться новостями с заводов и фабрик, с полей и ферм- всё внимание будет приковано к малярам и сантехникам - красившим стены и чинившим туалет, ну и естественно к самой виновнице торжества.
Вот она: - НЕПРЕХОДЯЩАЯ земная СЛАВА.
abaika95:
такие ситуации просто смехота и бьют в первую очередь по имиджу областного акимата
такие ситуации просто смехота и бьют в первую очередь по имиджу областного акимата
Ну, да: - никто не будет смотреть и интересоваться новостями с заводов и фабрик, с полей и ферм- всё внимание будет приковано к малярам и сантехникам - красившим стены и чинившим туалет, ну и естественно к самой виновнице торжества.
Вот она: - НЕПРЕХОДЯЩАЯ земная СЛАВА.
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 22:03
Цитата:
Значит: была протечка и в кабинете № 619 запахло канализацией и ему это явно НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
И нет что бы пожаловаться непосредственному начальнику - акиму области, а сразу настрочил ДОНОС в НЕЗАВИСИМУЮ газету.
abaika95:
Человек сидит в 619 кабинете и через него тянули туалет
Человек сидит в 619 кабинете и через него тянули туалет
Значит: была протечка и в кабинете № 619 запахло канализацией и ему это явно НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
И нет что бы пожаловаться непосредственному начальнику - акиму области, а сразу настрочил ДОНОС в НЕЗАВИСИМУЮ газету.
-
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