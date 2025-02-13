Отправлено: - 16:28

ACROS:

Оленевод к нам приезжал: - интересно чему он учил наших, как ВОРОВАТЬ у солдат с карманов, или как:- за один год ПОТЕРЯТЬ Каспийскую Флотилию??

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