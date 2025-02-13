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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 16:26
#2641
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Цитата:
abaika95:
за что гибли 3 года? нацистов победить? зелеснкого свергнуть? украину захватить?

Ну в принципе ни за что, но наверно за то, что украинские города теперь стали похожи на российские и там тоже сбрасывают человеческие отходы с многоэтажек, как в счастливое время в Париже, так как воды просто там нет..
Это русский мир.
Привет Карелии, которую оттяпали у финнов по моему и как она живет в нищете по сравнению с финнами.
Теперь так будут жить русские в Украине, без воды, без света, без дорог..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 16:28
#2642
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Цитата:
ACROS:
Оленевод к нам приезжал: - интересно чему он учил наших, как ВОРОВАТЬ у солдат с карманов, или как:- за один год ПОТЕРЯТЬ Каспийскую Флотилию??

оленевод приезжал почву проверять
как наши относятся к их договрнякам с трампом
может по самолету еще че терли
для россии сейчас кровь из носу за нас надо держаться
всех же по периметру потеряли
украина враг лет на 100
прибалтика само собой нато
армения в ес запросилась а там и нато недолеко
грузины и вашим и нашим
азербайджанцы требуют территорий от россии
и вот мы

какая ирония судьбы
в 90ых пьяный ельцин выгонял всех из союза
берите независимости сколько можете проглотить
президенту сша ножки лизал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 16:31
#2643
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А по мне, так лучше добрая война, чем худой мир между славянами, который опять может вспыхнуть через пару лет.
Без оазницы, сколько русских погибнет, главное пусть бы захватили до конца, какая разница, миллион или 20 миллионов надо положить.
Главное что потом Путин не станет на нас нападать, а если бойня закончится, то и на нас попереть может спустя время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 16:34
#2644
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Ну а пока будем балдеть, как они там воюют и погибают на ослах, пытаясь догнать на них украинцев.
ИА кричат россияне или русские.
ИЕ в ответ им кричат украинцы..

Вообще почему россияне, а не русские?
Почему украинцы, а например не украиностанцы..
Тоже вопрос.
Ведь за Украину воюют и русские и татары.
Как и за Россию..
А вот одни россияне, а вторые только украинцы..
Можно же сказать русские против украинцев?

[Исправлено: 111, 13.02.2025 - 17:35]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7071
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 17:11
#2645
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Цитата:
ACROS:
обрадуется и пить бросит: -

Не трогайте святое! Наш человек, когда что то не по нутру, напивается и пургу несёт! Наш метод!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7577
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 17:53
#2646
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Цитата:
111:
русские против украинцев?


Ну скажите, так: "..славяне против славян..." или же ".. одни славяне убивают других славян...".
Но, и правильней будет и так: "..россияне убивают украинцев и наоборот...".
И добавьте: "... и их почему то примиряет АНГЛОСАКС, которых русские ЛЮТО ненавидят...."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 18:31
#2647
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Цитата:
ACROS:
россияне убивают украинцев

А почему не русские?
Или Украинцы убивают россиян, почему только хохлы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43481
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 18:35
#2648
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О, новости в каждом паблике, Путин побежал и отлизал так сказать Американцам и теперь все Z-пропагандисты на каналах Соловьева и прочих, видео этого полно, выдают поклон Путина к коленям Трампа огромной Победой...
Хотя нацисты в Украине как были, так и остались, Зеленский ни свергнут, ну Залужный например будет, какая разница..
А в чисто русском городе Одессе и дальше будут сжигать в домах профсоюзов русских людей живьем.
Это победа?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3955
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 19:57
#2649
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:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 20:00
#2650
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Цитата:
Эл-починно:

А россияне за что воевали?
Вообще получается ни за что
Просто так гибли
Даже газ уже им обрубили в Европу))

Ха-ха-ха-ха
Ххихихихи
500 тыс инвалидиков в России без ножек и ручек
250 там трупиков
За то чтобы Украина стала сателлитом США ещё сильнее чем до этого
Дебильнее результатов войны не видела история))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2104
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 21:05
#2651
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Цитата:
ACROS:
примиряет АНГЛОСАКС

Англосакс не примиряет. Англосакс просто понял, что Запад войну проигрывает.
Потому он и хочет сдать Украину России, чтобы не потерять ещё больше.
...
Потому что, как сказал один умный человек с Донбасса: "Когда Путин В. В. что то предлагает , надо соглашаться и не быть клоуном с большой ноздрёй. Потому как все последующие его предложения будут намного хуже для вас, но вы обязательно согласитесь."
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3955
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 21:43
#2652
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Цитата:
abaika95:
А россияне за что воевали?

Просмотрите ещё раз обращение Путина трёхлетней давности.

[Исправлено: Эл-починно, 13.02.2025 - 22:45]
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