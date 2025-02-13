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Нет. Это затруднит работу НПО, решающих проблемы, до которых властям нет дела



Цитата:вот тут есть действительно противоречиенпо финансируемые западом в основном естественно США делают то на что у нашего государства денег нет либо интересатипа инвалидам помогают, сиротам итди естественно эти люди кому помог юсейд в свою очередь правы когда беспокоятся от того что власть гайки закручивает в отношении иноагентовно всегда нужно исходить из логики целепологанияюсейд нам помогает почему? потому что госдеп сша такие сердобольные хотят всему миру помочь? а чеж тогда в сша своим инвалидам не помогают? вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорниисолевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нетместные власти штатов жалуются что не хватает денегмигранты заполонили чикаго и живут в полицейских участках так как нет денег на размещения их в гостиницеСША не хочет сначала себе помочь? чтобы весь мир не крутил у виска глядя на их новостиСША давно уже не град на холменикто в мире кроме совсем уж отбитых папуасов не бегает в мечте носить джинсы и пить колухомо советикус последней волны вполне уже американизированный бюргер который сидя в своем доме, попивая колу и жуя бургер рассуждая как ему было хорошо в сссреще более иронично когда такой советикус сидит в сша или канаде))и в целом американская помощь это не помощь вовсеимперия никогда никому не помогает-она покупает лояльность, дружбу и агентов в стане врагапоэтому любая иностранная деятельность в стране должна быть поставлена на контрольи почему то наши любители путина думают что если введут закон о иноагентах то выявлять будут только американцевагапервыми под надзор попадут все любители бегать в русский дом,в Россотрудничество и российское посольствопотому что агентов россии у нас тут раз в 5 больше чем агентов сшапоэтому закон этот сейчас очень нужен