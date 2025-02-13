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≡ Внутреннее расследование из-за выданных с нарушениями справок проведет управление здравоохранения Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51139
Внутреннее расследование из-за выданных с нарушениями справок проведет управление здравоохранения Костанайской области
Отправлено: 13.02.25 - 21:00
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Поводом для этого стали более 9000 медицинских справок 075/у, выданных с нарушением законных прав пациентов. О нарушениях в четырех медучреждениях области ранее сообщил департамент по делам госслужбы.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
688
Re: Внутреннее расследование из-за выданных с нарушениями...
Отправлено: 13.02.25 - 21:00
#1
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Неужели "разбудили" контролирующие органы или стали читать СМИ о фактах приписок и хищениях субъектами здравоохранения бюджетных средств и денежных средств, собранных населением страны! Думаю, Наша газета опубликует результаты принятых мер по факту!
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