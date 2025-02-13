Re: Некоторым нарушителям ПДД хотят закрыть доступ к скидкам на...

Отправлено: - 20:55

Цель штрафов, это профилактика, чтобы водитель не совершал повторных правонарушений в течении года! Эта профилактическая мера изжила практически себя и действительно нужны карательные меры, отрезвляющие всех, том числе и водителей, чтобы те понимали, что авто-опасность для людей! Штрафы, как профилактическая мера с целью обеспечения безопасности на дорогах, уже не играет никакой роли, потому что нарушитель понимает, что ему кроме штрафа, ничего не грозит:не лишение прав, не изъятие авто, ни ограничение в будущем получение прав. Если в течение года водитель совершил более 3-х правонарушений ПДД и плюс 1 грубое нарушение, то по суду должно быть альтернативное наказание: административный арест, одновременно лишение водительских прав, или изъятие авто с последующей продажей авто на торгах, одновременно лишение водительских прав, а штрафы применять за 2 нарушения ПДД, в течение года. Одно только мешает осуществлению таких мер: системная коррупция во всей стране!