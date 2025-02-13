Отправлено: - 11:12

saba:

Но видимо количество елея у Г-на Нидерера было ограничено, хватило только на одного г-на Абеля!

Цитата:Елей мы не льем и лить не собираемся. Приглашали всех. Но не все услышали и не все откликнулись.Прямые эфиры планируем проводить регулярно. В том числе и с депутатами.