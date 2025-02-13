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Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51137
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 11:09
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об иноагентах. Она считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в «серой» зоне. Вы поддерживаете предложение депутата?
Результаты опроса
Результаты опроса
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 11:09
Судя по наличию проголосовавших за четвёртый вариант, в первом варианте словосочетание "нашим гражданам..." - в корне ошибочное.
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 12:12]
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 12:12]
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:34
Цитата:
Skeptic:А ещё правильнее " некоторым гражданам "
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7573
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:37
Цитата:
Было бы ещё ПРАВИЛЬНЫМ: по ФАМИЛИЯМ.
Филипповна:
правильнее " некоторым гражданам
правильнее " некоторым гражданам
Было бы ещё ПРАВИЛЬНЫМ: по ФАМИЛИЯМ.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:43
Цитата:
Вы их раскрыли! Потому они себя не назовут. Пока закон не принят.
ACROS:
по ФАМИЛИЯМ
по ФАМИЛИЯМ
Вы их раскрыли! Потому они себя не назовут. Пока закон не принят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17594
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:49
Цитата:
вот тут есть действительно противоречие
нпо финансируемые западом в основном естественно США делают то на что у нашего государства денег нет либо интереса
типа инвалидам помогают, сиротам итд
и естественно эти люди кому помог юсейд в свою очередь правы когда беспокоятся от того что власть гайки закручивает в отношении иноагентов
но всегда нужно исходить из логики целепологания
юсейд нам помогает почему? потому что госдеп сша такие сердобольные хотят всему миру помочь? а чеж тогда в сша своим инвалидам не помогают? вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии
солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
местные власти штатов жалуются что не хватает денег
мигранты заполонили чикаго и живут в полицейских участках так как нет денег на размещения их в гостинице
США не хочет сначала себе помочь? чтобы весь мир не крутил у виска глядя на их новости
США давно уже не град на холме
никто в мире кроме совсем уж отбитых папуасов не бегает в мечте носить джинсы и пить колу
хомо советикус последней волны вполне уже американизированный бюргер который сидя в своем доме, попивая колу и жуя бургер рассуждая как ему было хорошо в ссср
еще более иронично когда такой советикус сидит в сша или канаде))
и в целом американская помощь это не помощь вовсе
империя никогда никому не помогает-она покупает лояльность, дружбу и агентов в стане врага
поэтому любая иностранная деятельность в стране должна быть поставлена на контроль
и почему то наши любители путина думают что если введут закон о иноагентах то выявлять будут только американцев
ага
первыми под надзор попадут все любители бегать в русский дом,в Россотрудничество и российское посольство
потому что агентов россии у нас тут раз в 5 больше чем агентов сша
поэтому закон этот сейчас очень нужен
Нет. Это затруднит работу НПО, решающих проблемы, до которых властям нет дела
вот тут есть действительно противоречие
нпо финансируемые западом в основном естественно США делают то на что у нашего государства денег нет либо интереса
типа инвалидам помогают, сиротам итд
и естественно эти люди кому помог юсейд в свою очередь правы когда беспокоятся от того что власть гайки закручивает в отношении иноагентов
но всегда нужно исходить из логики целепологания
юсейд нам помогает почему? потому что госдеп сша такие сердобольные хотят всему миру помочь? а чеж тогда в сша своим инвалидам не помогают? вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии
солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
местные власти штатов жалуются что не хватает денег
мигранты заполонили чикаго и живут в полицейских участках так как нет денег на размещения их в гостинице
США не хочет сначала себе помочь? чтобы весь мир не крутил у виска глядя на их новости
США давно уже не град на холме
никто в мире кроме совсем уж отбитых папуасов не бегает в мечте носить джинсы и пить колу
хомо советикус последней волны вполне уже американизированный бюргер который сидя в своем доме, попивая колу и жуя бургер рассуждая как ему было хорошо в ссср
еще более иронично когда такой советикус сидит в сша или канаде))
и в целом американская помощь это не помощь вовсе
империя никогда никому не помогает-она покупает лояльность, дружбу и агентов в стане врага
поэтому любая иностранная деятельность в стране должна быть поставлена на контроль
и почему то наши любители путина думают что если введут закон о иноагентах то выявлять будут только американцев
ага
первыми под надзор попадут все любители бегать в русский дом,в Россотрудничество и российское посольство
потому что агентов россии у нас тут раз в 5 больше чем агентов сша
поэтому закон этот сейчас очень нужен
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1426
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 17:27
Цитата:
Вы были в США? Или всё "с ослов" Соловьёва и Киселёва? Бомжи и наркоманы в США - это их собственный выбор как и в любой другой стране. При этом возможностей жить достойно у жителей США предостаточно.
А закон об иноагентах будут использовать для навешивания ярлыков и затыкания ртов - "он же иноагент, зачем вы его слушаете".
abaika95:
вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
Вы были в США? Или всё "с ослов" Соловьёва и Киселёва? Бомжи и наркоманы в США - это их собственный выбор как и в любой другой стране. При этом возможностей жить достойно у жителей США предостаточно.
А закон об иноагентах будут использовать для навешивания ярлыков и затыкания ртов - "он же иноагент, зачем вы его слушаете".
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 17:42
"
Цитата:
Цитата:
Тот самый:Ну а как жеж ? Если человек хочет глаголом жечь сердца людей - пусть жертвует своими интересами ( как Данко - вырвал СВОЁ сердце и повёл) А так ещё и поторговаться можно, кто больше заплатит - идеи того и буду продвигать в массы. Не все ж в деревне дураки.
"он же иноагент, зачем вы его слушаете".
"он же иноагент, зачем вы его слушаете".
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