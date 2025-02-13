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≡ Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51137
Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя акима Костанайской области?
Отправлено: 13.02.25 - 16:35
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В конце ноября 2024 года в редакцию "НГ" прислали письмо. Автор довольно пафосно рассказывал о том, что в кабинете некой чиновницы проведен нескромный ремонт, причем с нарушением строительных норм. Мы решили проверить, соответствует ли это действительности.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17594
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 16:35
#1
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Цитата:
А спустя пару месяцев, по информации автора письма, решила поменять интерьер рабочего места, причем с нарушением строительных норм.


если она запросила ремонт в кабинете причем с установкой туалета, то ей в этот момент гдето надо было в другом месте работать некоторое время (неделя-полторы) либо уходить в отпуск
запросите документ когда она в отпуске была (если такой предоставляют) тогда уже картина соберет еще один кусочек мозаики
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7416
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:13
#2
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Год какой не помню,но главой региона тогда был Еркен Нуржанович Ауельбеков и в Аркалыке построили обком партии (считай акимат) где прямо в кабинете (9 этаж,правого крыла) первого секретаря был лифт прямиком на улицу куда подавалось персональное авто. Так вот чуть позже,после упразднения областного статуса,в сие апартаменты поселилась городской аким Болепова. Однажды зимним вечером по городу прошла молва,якобы на жд тупике стоит вагон сигарет и желающие могут совсем дёшево прикупить товар,для чего надо явиться в кабинет акима, где можно оплатить покупку. Желающие ринулись в акимат,понесли много денег,но ушлые дельцы зашли к Акиму,та вышла к народу, что-то там говорила. Прождав много времени народ стал волноваться. Тогда Аким вышла обратно к народу и на белом глазу объявила что никого там нет.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
237
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:52
#3
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Умиляет информация о том, что покрашены стены за ее личные средства... Какая сознательность, в пример таких чиновников ставить нужно.. (или гнать навозной лопатой тех, кто это сочиняет, да поперек спины, принародно)!!!
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
267
Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...
Отправлено: 13.02.25 - 17:54
#4
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Раз не пускают проверить, то здесь применим принцип проверки на алкоголь : отказываешься дуть в трубочку - значит фиксируется в постановлении , что водитель пьян. Поэтому , как говорил дедушка Крылов " Там много разговаривать не надо, где нужно власть употребить " А мы с вами получили разрешение на распространение слухов о золотых унитазах и хрустальных биде в кабинете г-жи Мусагазиной, и ничего нам за это не должно быть. Я правильно поняла ?
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