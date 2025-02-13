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≡ В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51137
В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно
Отправлено: 13.02.25 - 10:07
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Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила ввести лимит на ввоз в страну смартфонов: не более двух устройств в год для личного пользования. В случае превышения их нужно будет декларировать, а неучтенные устройства - блокировать в сети оператора связи.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7070
Re: В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что...
Отправлено: 13.02.25 - 10:07
#1
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Запретить и не пущать! Ишь распоясались! У меня дома где то старый проводной телефон валяется, может не зря не выкинул?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
689
Re: В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что...
Отправлено: 13.02.25 - 10:15
#2
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думается мне, что она находится в доле с крупными продавцами смартфонов. Иначе откуда это у нее такая озабоченность и информированность о телефонном бизнесе?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2102
Re: В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что...
Отправлено: 13.02.25 - 10:36
#3
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Наши "депутаты" до сих пор не поняли, что запретами и ограничениями ничего добиться нельзя.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7070
В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно
Отправлено: 13.02.25 - 10:48
#4
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Цитата:
Skeptic:
Наши "депутаты" до сих пор не поняли,

Это игра такая! Как в фильме" Берегись автомобиля ", :"Ты убегаешь, а я догоняю!"
Им в Мажилиса скучно, заняться нечем, вот и придумывают себе занятие! Адреналина не хватает!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7070
В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно
Отправлено: 13.02.25 - 10:51
#5
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Я кстати предлагал и её тоже позвать в НГ для разговора! Но видимо количество елея у Г-на Нидерера было ограничено, хватило только на одного г-на Абеля!
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2504
В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что известно
Отправлено: 13.02.25 - 11:12
#6
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Цитата:
saba:
Но видимо количество елея у Г-на Нидерера было ограничено, хватило только на одного г-на Абеля!

Елей мы не льем и лить не собираемся. Приглашали всех. Но не все услышали и не все откликнулись.
Прямые эфиры планируем проводить регулярно. В том числе и с депутатами.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7070
Re: В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что...
Отправлено: 13.02.25 - 16:59
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Елей мы не льем и лить не собираемся.

Может и не собирались, но получилось именно так! Хотя справедливости ради и от читателей вопросы в основном были,как на отчёте акима перед населением.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7573
Re: В Казахстане хотят массово блокировать смартфоны: что...
Отправлено: 13.02.25 - 17:41
#8
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Цитата:
saba:
Им в Мажилиса скучно, заняться нечем,



Ну, да - один ВЁДРА воды считает пролитой при чистки зубов, другой- количество смартфонов перевезённых через границу, третий страну- ШТРАФСТАНОМ нарекает и потом получает за это пюз...ей от Президента: - но, никто из них НЕ ХОЧЕТ и НЕ МОЖЕТ и главное- БОИТЬСЯ посчитать - СКОЛЬКО и КУДА вывезли деньги, семейство первого Президента.

Почему они не спросят у НЕГО и у членов его семьи: - ладно, взяли кто не берёт - но, почему деньги эти не вложили тут, в казахский реальный сектор экономики ?? В тот же Кармет, в тот ССГПО ???

Почему вывезли за рубеж и ВЛОЖИЛИ в экономику ЧУЖИХ государств ????
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