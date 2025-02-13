Re: Кабинет Шредингера - Что скрывает рабочее место заместителя...

Отправлено: - 17:13

Год какой не помню,но главой региона тогда был Еркен Нуржанович Ауельбеков и в Аркалыке построили обком партии (считай акимат) где прямо в кабинете (9 этаж,правого крыла) первого секретаря был лифт прямиком на улицу куда подавалось персональное авто. Так вот чуть позже,после упразднения областного статуса,в сие апартаменты поселилась городской аким Болепова. Однажды зимним вечером по городу прошла молва,якобы на жд тупике стоит вагон сигарет и желающие могут совсем дёшево прикупить товар,для чего надо явиться в кабинет акима, где можно оплатить покупку. Желающие ринулись в акимат,понесли много денег,но ушлые дельцы зашли к Акиму,та вышла к народу, что-то там говорила. Прождав много времени народ стал волноваться. Тогда Аким вышла обратно к народу и на белом глазу объявила что никого там нет.