Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:06
Цитата:
Вот умеете вы все испортить, даже хорошую новость ))
saba:
Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!
Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!
Вот умеете вы все испортить, даже хорошую новость ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:08
Цитата:
Есть ещё пару месяцев на возврат контроля над Курском, там щас мясо начнется.
saba:
Начинается банальный торг за территории!
Начинается банальный торг за территории!
Есть ещё пару месяцев на возврат контроля над Курском, там щас мясо начнется.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:56
Цитата:
Само слово "КУРСК" для Путина - стало каким то сокральным, значимым - что ли, для него: - пришёл к власти "Курск" - ПОТЕРЯЛ; уходит от власти ( вечным никто не бывает) тоже, и снова ТЕРЯЕТ часть того же "Курска".
maxsaf:
над Курском,
над Курском,
Само слово "КУРСК" для Путина - стало каким то сокральным, значимым - что ли, для него: - пришёл к власти "Курск" - ПОТЕРЯЛ; уходит от власти ( вечным никто не бывает) тоже, и снова ТЕРЯЕТ часть того же "Курска".
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 08:15
Цитата:
Песков сказал что никаких торгов, в отношении территорий РФ, не будет. Это и Курская область и вот это все остальное которое якобы "изъявило желание" войти в состав РФ.
saba:
Начинается банальный торг за территории!
Начинается банальный торг за территории!
Песков сказал что никаких торгов, в отношении территорий РФ, не будет. Это и Курская область и вот это все остальное которое якобы "изъявило желание" войти в состав РФ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:10
Цитата:
Так чего же вы хотели? Где де де? Только территории!
maxsaf:
Вот умеете вы все испортить
Вот умеете вы все испортить
Так чего же вы хотели? Где де де? Только территории!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:48
Цитата:
Торг будет, долгий и утомительный, главное прекращение огня, а там Трамп под шумок отхватит Нобелевку и у него все задачи его спецоперации выполнены!
Карачун:
что никаких торгов
что никаких торгов
Торг будет, долгий и утомительный, главное прекращение огня, а там Трамп под шумок отхватит Нобелевку и у него все задачи его спецоперации выполнены!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:50
Уже объявил, что в Саудовской Аравии будут встречаться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 10:57
Цитата:
Подробнее можно, где Трамп хоть словом обмолвился про территории?
Свои фантазии приводить не надо.
saba:
торг за территории
торг за территории
Подробнее можно, где Трамп хоть словом обмолвился про территории?
Свои фантазии приводить не надо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:02
Цитата:
Можно по соседям поискать, вдруг есть где-то
saba:
Где де де?
Где де де?
Можно по соседям поискать, вдруг есть где-то
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43474
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:31
Любовница Путина все таки отобрала власть у Винер по гимнастике..
Путин и Сородичи имеют Россию получается..
Путин и Сородичи имеют Россию получается..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:48
Цитата:
Что то клоун раньше прыгал: - что он СПЕРВА поговорит с Трампом, потом Путин ( мол - ОН - первая жена Трампа)
и никак не наоборот.
Получилось таки: -как раз и наоборот.
Нам в принципе ВСЁ равно- КТО с КЕМ , КОГДА и СКОЛЬКО раз: - быстрей бы им Трамп пораздавал ПИЗД...ей, и быстрее бы война закончилась и санкции убрали.
От России мы ЗАВИСИМ и от введении санкции, тоже.
Всё таки наш сосед и украинцы нам нужны- у них производство сельхоз.орудии и запчастей к ним - СИЛЬНО развито.
saba:
Саудовской Аравии будут встречаться.
Саудовской Аравии будут встречаться.
Что то клоун раньше прыгал: - что он СПЕРВА поговорит с Трампом, потом Путин ( мол - ОН - первая жена Трампа)
и никак не наоборот.
Получилось таки: -как раз и наоборот.
Нам в принципе ВСЁ равно- КТО с КЕМ , КОГДА и СКОЛЬКО раз: - быстрей бы им Трамп пораздавал ПИЗД...ей, и быстрее бы война закончилась и санкции убрали.
От России мы ЗАВИСИМ и от введении санкции, тоже.
Всё таки наш сосед и украинцы нам нужны- у них производство сельхоз.орудии и запчастей к ним - СИЛЬНО развито.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 13:40
Есть в психологии такая проблема: умение управлять своими эмоциями...
И здесь психологи разделились на два лагеря.
Одни убеждают в том, что "Нельзя эмоции, особливо отрицательные, держать в себе. Надо их выплёскивать. Иначе могут наступить печальные последствия для здоровья."
Способов недержания и видов последствий они придумали много. Кому интересно - найдут в тырнете.
Другие доказывают, что "Надо уметь держать себя в руках, уметь управлять своими эмоциями и не выливать свой негатив на окружающих".
Здесь тоже много способов и видов последствий описывается...
...
Мой многолетний опыт жизненных наблюдений позволил мне сделать вывод, что нельзя впадать в крайности.
Если все эмоции и всегда сдерживать, можно закончить нервным срывом с разными печальными последствиями...
А если эмоции никогда и никакие не сдерживать, психика идёт в разнос, человек "теряет тормоза" и последствия тоже будут печальные...
...
Но вот когда человек сознательно роется в инфопомойках в поисках негатива и вываливает добытую "руду" на всех с какой-то одному ему понятной (если понятной) целью... Тем более, когда он из обычных, рядовых новостей делает свои извращённые выводы...
Тут, сдаётся мне, не психологи нужны, а психиатры. Не бережёт себя человек... Кто бы помог ему?..
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 15:00]
И здесь психологи разделились на два лагеря.
Одни убеждают в том, что "Нельзя эмоции, особливо отрицательные, держать в себе. Надо их выплёскивать. Иначе могут наступить печальные последствия для здоровья."
Способов недержания и видов последствий они придумали много. Кому интересно - найдут в тырнете.
Другие доказывают, что "Надо уметь держать себя в руках, уметь управлять своими эмоциями и не выливать свой негатив на окружающих".
Здесь тоже много способов и видов последствий описывается...
...
Мой многолетний опыт жизненных наблюдений позволил мне сделать вывод, что нельзя впадать в крайности.
Если все эмоции и всегда сдерживать, можно закончить нервным срывом с разными печальными последствиями...
А если эмоции никогда и никакие не сдерживать, психика идёт в разнос, человек "теряет тормоза" и последствия тоже будут печальные...
...
Но вот когда человек сознательно роется в инфопомойках в поисках негатива и вываливает добытую "руду" на всех с какой-то одному ему понятной (если понятной) целью... Тем более, когда он из обычных, рядовых новостей делает свои извращённые выводы...
Тут, сдаётся мне, не психологи нужны, а психиатры. Не бережёт себя человек... Кто бы помог ему?..
[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 15:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 13:58
Цитата:
смешно
всего три года прошло с того момента как злой путин пищал там что то о декомунизации
и вот он уже ищет повода с президентом сша договорится чтобы украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)
на месте российских мужиков я бы сейчас пятки в руки и бежать из россии
потому что раз начали проводить договорянки жди много крови
путину сейчас надо будет максимально оттяпать колхозов в Украине чтобы потом договорится по курску
либо в курске сейчас убьют тыщ 50 солдат лишь бы на пару метров продвинутся
ужас
за что гибли 3 года? нацистов победить? зелеснкого свергнуть? украину захватить?
ничего не смогли
остается доказывать себе что три разбитых села и одна заваленная шахта стоили жизни 250 тыс человек
saba:
Трамп позвонил Путину и Зеленскому. Священная война с нацистами и Бандерой заканчивается! Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!
Трамп позвонил Путину и Зеленскому. Священная война с нацистами и Бандерой заканчивается! Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!
смешно
всего три года прошло с того момента как злой путин пищал там что то о декомунизации
и вот он уже ищет повода с президентом сша договорится чтобы украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)
на месте российских мужиков я бы сейчас пятки в руки и бежать из россии
потому что раз начали проводить договорянки жди много крови
путину сейчас надо будет максимально оттяпать колхозов в Украине чтобы потом договорится по курску
либо в курске сейчас убьют тыщ 50 солдат лишь бы на пару метров продвинутся
ужас
за что гибли 3 года? нацистов победить? зелеснкого свергнуть? украину захватить?
ничего не смогли
остается доказывать себе что три разбитых села и одна заваленная шахта стоили жизни 250 тыс человек
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 15:09
Цитата:
Это называется:: - ПОБЕДОНОСНАЯ война или как там по ихнему: - СВО.
Вот Димон обрадуется и пить бросит: - к сыну поедет, виноградники свои проведает.
abaika95:
украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)
украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)
Это называется:: - ПОБЕДОНОСНАЯ война или как там по ихнему: - СВО.
Вот Димон обрадуется и пить бросит: - к сыну поедет, виноградники свои проведает.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 15:12
Цитата:
Оленевод к нам приезжал: - интересно чему он учил наших, как ВОРОВАТЬ у солдат с карманов, или как:- за один год ПОТЕРЯТЬ Каспийскую Флотилию??
abaika95:
смешно
смешно
Оленевод к нам приезжал: - интересно чему он учил наших, как ВОРОВАТЬ у солдат с карманов, или как:- за один год ПОТЕРЯТЬ Каспийскую Флотилию??
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать