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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:06
#2626
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Цитата:
saba:
Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!

Вот умеете вы все испортить, даже хорошую новость ))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:08
#2627
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Цитата:
saba:
Начинается банальный торг за территории!

Есть ещё пару месяцев на возврат контроля над Курском, там щас мясо начнется.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 07:56
#2628
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Цитата:
maxsaf:
над Курском,


Само слово "КУРСК" для Путина - стало каким то сокральным, значимым - что ли, для него: - пришёл к власти "Курск" - ПОТЕРЯЛ; уходит от власти ( вечным никто не бывает) тоже, и снова ТЕРЯЕТ часть того же "Курска".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 08:15
#2629
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Цитата:
saba:
Начинается банальный торг за территории!

Песков сказал что никаких торгов, в отношении территорий РФ, не будет. Это и Курская область и вот это все остальное которое якобы "изъявило желание" войти в состав РФ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7068
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:10
#2630
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Цитата:
maxsaf:
Вот умеете вы все испортить

Так чего же вы хотели? Где де де? Только территории!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7068
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:48
#2631
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Цитата:
Карачун:
что никаких торгов

Торг будет, долгий и утомительный, главное прекращение огня, а там Трамп под шумок отхватит Нобелевку и у него все задачи его спецоперации выполнены!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7068
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 09:50
#2632
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Уже объявил, что в Саудовской Аравии будут встречаться.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 10:57
#2633
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Цитата:
saba:
торг за территории

Подробнее можно, где Трамп хоть словом обмолвился про территории?
Свои фантазии приводить не надо.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:02
#2634
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Цитата:
saba:
Где де де?

Можно по соседям поискать, вдруг есть где-то :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43474
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:31
#2635
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Любовница Путина все таки отобрала власть у Винер по гимнастике..
Путин и Сородичи имеют Россию получается..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 12:48
#2636
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Цитата:
saba:
Саудовской Аравии будут встречаться.


Что то клоун раньше прыгал: - что он СПЕРВА поговорит с Трампом, потом Путин ( мол - ОН - первая жена Трампа)
и никак не наоборот.

Получилось таки: -как раз и наоборот.

Нам в принципе ВСЁ равно- КТО с КЕМ , КОГДА и СКОЛЬКО раз: - быстрей бы им Трамп пораздавал ПИЗД...ей, и быстрее бы война закончилась и санкции убрали.

От России мы ЗАВИСИМ и от введении санкции, тоже.

Всё таки наш сосед и украинцы нам нужны- у них производство сельхоз.орудии и запчастей к ним - СИЛЬНО развито.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 13:40
#2637
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Есть в психологии такая проблема: умение управлять своими эмоциями...
И здесь психологи разделились на два лагеря.
Одни убеждают в том, что "Нельзя эмоции, особливо отрицательные, держать в себе. Надо их выплёскивать. Иначе могут наступить печальные последствия для здоровья."
Способов недержания и видов последствий они придумали много. Кому интересно - найдут в тырнете.
Другие доказывают, что "Надо уметь держать себя в руках, уметь управлять своими эмоциями и не выливать свой негатив на окружающих".
Здесь тоже много способов и видов последствий описывается...
...
Мой многолетний опыт жизненных наблюдений позволил мне сделать вывод, что нельзя впадать в крайности.
Если все эмоции и всегда сдерживать, можно закончить нервным срывом с разными печальными последствиями...
А если эмоции никогда и никакие не сдерживать, психика идёт в разнос, человек "теряет тормоза" и последствия тоже будут печальные...
...
Но вот когда человек сознательно роется в инфопомойках в поисках негатива и вываливает добытую "руду" на всех с какой-то одному ему понятной (если понятной) целью... Тем более, когда он из обычных, рядовых новостей делает свои извращённые выводы...
Тут, сдаётся мне, не психологи нужны, а психиатры. Не бережёт себя человек... Кто бы помог ему?..

[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 15:00]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 13:58
#2638
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Цитата:
saba:
Трамп позвонил Путину и Зеленскому. Священная война с нацистами и Бандерой заканчивается! Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!

смешно
всего три года прошло с того момента как злой путин пищал там что то о декомунизации
и вот он уже ищет повода с президентом сша договорится чтобы украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)

на месте российских мужиков я бы сейчас пятки в руки и бежать из россии
потому что раз начали проводить договорянки жди много крови
путину сейчас надо будет максимально оттяпать колхозов в Украине чтобы потом договорится по курску
либо в курске сейчас убьют тыщ 50 солдат лишь бы на пару метров продвинутся
ужас

за что гибли 3 года? нацистов победить? зелеснкого свергнуть? украину захватить?
ничего не смогли
остается доказывать себе что три разбитых села и одна заваленная шахта стоили жизни 250 тыс человек
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 15:09
#2639
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Цитата:
abaika95:
украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)



Это называется:: - ПОБЕДОНОСНАЯ война или как там по ихнему: - СВО.
Вот Димон обрадуется и пить бросит: - к сыну поедет, виноградники свои проведает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 15:12
#2640
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Цитата:
abaika95:
смешно



Оленевод к нам приезжал: - интересно чему он учил наших, как ВОРОВАТЬ у солдат с карманов, или как:- за один год ПОТЕРЯТЬ Каспийскую Флотилию??
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