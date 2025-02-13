Отправлено: - 15:25

абике:

Надо учиться всегда и всему до прихода слабоумия (Альцгеймера)

Цитата:Копируете тов. Воронина ?Цитата:///В таких случаях мы отменяем штрафы",//Неужели САМИ и не надо ПРИХОДИТЬ самим ???Цитата://данные сертифицированного комплекса "Автоураган"//Надо было взять справку, когда в последний раз была ПОВЕРКА прибора "Автоураган" сертифицированным органом и имеющим лицензию на проведение подобных услуг ?Цитата://Ветеран ГАИ Юрий Панасенко//Пусть НЕ СВИСТИТ: - автомобиль СЕРТИФИЦИРОВАН полностью ( иначе не разрешили бы запуск производства и эксплуатацию данной модели и марки) и значит ВСЕ узлы и механизмы и в том числе электронная часть тоже.