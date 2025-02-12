Re: 9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали...

Отправлено: - 13:59

Вам пора давно понять, что слово "бесплатной"для физических лиц, особенно в медицинской сфере, не означает бесплатная услуга, за неё в Фонд ОСМС вкладывает гос-во бюджетные деньги! Чтобы вы поняли, вам нужно учить все ведомственные приказы МИнздрава, Фонда! Да за 15 категорий гос-во платит в Фонд, который за каждую услугу, которые регламентируются ведомственными приказами Фонда, Министерства здравоохранения, производит оплату. Бесплатным при капитализме бывает только сыр в мышеловке! Все медицинские услуги в виде медицинских осмотров физических лиц, осуществляются по ГОБМП платно за счет бюджета! Медицина не оказывает свои услуги бесплатно для физических лиц, за неё платит ФОСМС из выделяемых бюджетных средств по ГОБМП либо денежных средств, поступивших в Фонд СМС от физических или юридических лиц, в которых работают физлица!