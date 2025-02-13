Отправлено: - 13:58

saba:

Трамп позвонил Путину и Зеленскому. Священная война с нацистами и Бандерой заканчивается! Начинается банальный торг за территории! Идеалы, так сказать!

Цитата:смешновсего три года прошло с того момента как злой путин пищал там что то о декомунизациии вот он уже ищет повода с президентом сша договорится чтобы украинцы больше не убивали его солдат и вернули часть области россии)на месте российских мужиков я бы сейчас пятки в руки и бежать из россиипотому что раз начали проводить договорянки жди много кровипутину сейчас надо будет максимально оттяпать колхозов в Украине чтобы потом договорится по курскулибо в курске сейчас убьют тыщ 50 солдат лишь бы на пару метров продвинутсяужасза что гибли 3 года? нацистов победить? зелеснкого свергнуть? украину захватить?ничего не смоглиостается доказывать себе что три разбитых села и одна заваленная шахта стоили жизни 250 тыс человек