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≡ Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51136
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 11:09
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Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об иноагентах. Она считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в «серой» зоне. Вы поддерживаете предложение депутата?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2102
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 11:09
#1
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:-) Судя по наличию проголосовавших за четвёртый вариант, в первом варианте словосочетание "нашим гражданам..." - в корне ошибочное.
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".

[Исправлено: Skeptic, 13.02.2025 - 12:12]
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
265
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:34
#2
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Цитата:
Skeptic:
Лучше исправить на "многим нашим гражданам...".
А ещё правильнее " некоторым гражданам "
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7571
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:37
#3
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Цитата:
Филипповна:
правильнее " некоторым гражданам


Было бы ещё ПРАВИЛЬНЫМ: по ФАМИЛИЯМ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2102
Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:43
#4
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Цитата:
ACROS:
по ФАМИЛИЯМ

:lol: Вы их раскрыли! Потому они себя не назовут. Пока закон не принят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17592
Re: Депутат мажилиса Ирина Смирнова предложила принять закон об...
Отправлено: 13.02.25 - 13:49
#5
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Цитата:
Нет. Это затруднит работу НПО, решающих проблемы, до которых властям нет дела


вот тут есть действительно противоречие
нпо финансируемые западом в основном естественно США делают то на что у нашего государства денег нет либо интереса
типа инвалидам помогают, сиротам итд
и естественно эти люди кому помог юсейд в свою очередь правы когда беспокоятся от того что власть гайки закручивает в отношении иноагентов

но всегда нужно исходить из логики целепологания
юсейд нам помогает почему? потому что госдеп сша такие сердобольные хотят всему миру помочь? а чеж тогда в сша своим инвалидам не помогают? вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии
солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
местные власти штатов жалуются что не хватает денег
мигранты заполонили чикаго и живут в полицейских участках так как нет денег на размещения их в гостинице
США не хочет сначала себе помочь? чтобы весь мир не крутил у виска глядя на их новости

США давно уже не град на холме
никто в мире кроме совсем уж отбитых папуасов не бегает в мечте носить джинсы и пить колу
хомо советикус последней волны вполне уже американизированный бюргер который сидя в своем доме, попивая колу и жуя бургер рассуждая как ему было хорошо в ссср
еще более иронично когда такой советикус сидит в сша или канаде))
и в целом американская помощь это не помощь вовсе
империя никогда никому не помогает-она покупает лояльность, дружбу и агентов в стане врага

поэтому любая иностранная деятельность в стране должна быть поставлена на контроль

и почему то наши любители путина думают что если введут закон о иноагентах то выявлять будут только американцев
ага
первыми под надзор попадут все любители бегать в русский дом,в Россотрудничество и российское посольство
потому что агентов россии у нас тут раз в 5 больше чем агентов сша
поэтому закон этот сейчас очень нужен
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