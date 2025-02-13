Цитата:
Нет. Это затруднит работу НПО, решающих проблемы, до которых властям нет дела
вот тут есть действительно противоречие
нпо финансируемые западом в основном естественно США делают то на что у нашего государства денег нет либо интереса
типа инвалидам помогают, сиротам итд
и естественно эти люди кому помог юсейд в свою очередь правы когда беспокоятся от того что власть гайки закручивает в отношении иноагентов
но всегда нужно исходить из логики целепологания
юсейд нам помогает почему? потому что госдеп сша такие сердобольные хотят всему миру помочь? а чеж тогда в сша своим инвалидам не помогают? вон они без рук и ног вдоль трасс живут в калифорнии
солевые наркоманы целые города уже оккупировали и им помощи от госдепа нет
местные власти штатов жалуются что не хватает денег
мигранты заполонили чикаго и живут в полицейских участках так как нет денег на размещения их в гостинице
США не хочет сначала себе помочь? чтобы весь мир не крутил у виска глядя на их новости
США давно уже не град на холме
никто в мире кроме совсем уж отбитых папуасов не бегает в мечте носить джинсы и пить колу
хомо советикус последней волны вполне уже американизированный бюргер который сидя в своем доме, попивая колу и жуя бургер рассуждая как ему было хорошо в ссср
еще более иронично когда такой советикус сидит в сша или канаде))
и в целом американская помощь это не помощь вовсе
империя никогда никому не помогает-она покупает лояльность, дружбу и агентов в стане врага
поэтому любая иностранная деятельность в стране должна быть поставлена на контроль
и почему то наши любители путина думают что если введут закон о иноагентах то выявлять будут только американцев
ага
первыми под надзор попадут все любители бегать в русский дом,в Россотрудничество и российское посольство
потому что агентов россии у нас тут раз в 5 больше чем агентов сша
поэтому закон этот сейчас очень нужен