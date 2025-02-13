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«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
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