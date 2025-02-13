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≡ Класс по воспитанию эмпатии - Волонтеры провели его в одной из школ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51134
Класс по воспитанию эмпатии - Волонтеры провели его в одной из школ Костаная
Отправлено: 13.02.25 - 12:40
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Такие занятия волонтеры «Надежды» проводят уже пятый год. Заместитель председателя ОО «Надежда Плюс Kst» Ольга СОЛОВЬ ЁВА отмечает, что главная цель все та же - формирование у детей правильного отношения к животным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43474
Класс по воспитанию эмпатии - Волонтеры провели его в одной из школ Костаная
Отправлено: 13.02.25 - 12:40
#1
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Вот теперь детишки на смотрятся, какие хорошенькие собачки и кошечки и массово наберут их себе, через пару лет, они им нужны не будут и они сами начнут их выкидывать, и все в плюсе, и дети "любили" надоевших животных и у фирм по услугам кошечкам и собачкам приработок, и у ветеринаров неплохо идут дела.
И службам отлова и тд.
В общем всем хорошо.
Набирайте собачек и кошечек и выкидывайте их!

[Исправлено: 111, 13.02.2025 - 13:42]
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