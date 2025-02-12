Отправлено: - 11:24

ACROS:

Обьясните:- как туда попадают БЮДЖЕТНЫЕ деньги?

[Исправлено: абике, 13.02.2025 - 12:25]

Цитата:. Купите Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и внимательно изучите и вам станет ясно! У нас в стране 2 вида объема медицинской помощи(услуг): ГОБМП и ОСМС(обязательное социальное медицинское страхование). Деньги аккумулируются гос-вом как ГОБМП и населением как ОСМС в Фонде СМС, который потом выдает деньги субъектам здравоохранения за оказанные услуги! Например медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения по ГОБМП(гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) финансируются из бюджетных денег. Выдача даже справки формы 075/у является услугой и оплачивается Фондом СМС, поскольку врачи проводят услугу: медицинский осмотр пациентов. ОСМС-это обязательное социальное медицинское страхование, которое складывается из денежных средств граждан РК, иностранцев, постоянно проживающих в РК, имеющих ВНЖ. Многие субъекты здравоохранения из-за отсутствия контроля со стороны гос-ва получают, т.е. похищают деньги путем приписок, а Фонд ОМС, не подозревая, выдаем им деньги, то есть получают деньги за невыполненную работу или самовольно увеличивают объем услуг, не предусмотренный нормативными актами!