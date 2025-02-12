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9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали больницы в Костанайской области
9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали больницы в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали больницы в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 15:48
Пройти дополнительные осмотры врачей при получении медицинской справки 075/у требовали в нескольких медицинских учреждениях региона. Среди нарушителей оказались четыре организации региона.
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Re: 9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали...
Отправлено: 12.02.25 - 15:48
Цитата:///В Джангельдинской ЦРБ к этому списку добавили еще осмотры у гинеколога и стоматолога.///
Проктолога - забыли добавить, что бы соблюсти ГЕНДЕРНОЕ равноправие.
Цитата:///согласно Приказу Министерства здравоохранения///
Эти мед.учреждения, очевидно, из другого ведомства или чихать хотели или НЕ ЧИТАЮТ приказов.
Цитата:///Среди нарушителей///
Кто то ПОНЁС наказания- это же всё таки ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ ??
Проктолога - забыли добавить, что бы соблюсти ГЕНДЕРНОЕ равноправие.
Цитата:///согласно Приказу Министерства здравоохранения///
Эти мед.учреждения, очевидно, из другого ведомства или чихать хотели или НЕ ЧИТАЮТ приказов.
Цитата:///Среди нарушителей///
Кто то ПОНЁС наказания- это же всё таки ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯ ??
Re: 9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали...
Отправлено: 12.02.25 - 21:48
Вот вам налицо приписки, с помощью которых, субъекты здравоохранения незаконно получат бюджетные деньги из Фонда обязательного социального медицинского страхования (ФОСМС), куда аккумулируются деньги работающего населения, иностранцев с ВНЖ, и бюджетные деньги! Пора уже подавать иски в суд для взыскания денег с таких больниц, поликлиник и передаче их в ФОСМС, откуда их незаконно изъяли, а тех кто совершил такие преступные действия, привлечь к строгой ответственности, чтобы другим неповадно было запускать "грязные руки" в народную казну, созданную для лечения народа, а не для обогащения других дармоедов!
Re: 9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали...
Отправлено: 12.02.25 - 21:57
Цитата:
Обьясните:- как туда попадают БЮДЖЕТНЫЕ деньги?
Цитата:
Обьясните: -откуда там БЮДЖЕТНЫЕ деньги и как за выдачу справок можно получить деньги с ФОСМС ??
абике:
бюджетные деньги!
бюджетные деньги!
Обьясните:- как туда попадают БЮДЖЕТНЫЕ деньги?
Цитата:
абике:
получат бюджетные деньги из Фонда
получат бюджетные деньги из Фонда
Обьясните: -откуда там БЮДЖЕТНЫЕ деньги и как за выдачу справок можно получить деньги с ФОСМС ??
9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали больницы в Костанайской области
Отправлено: 13.02.25 - 11:24
Цитата:
[Исправлено: абике, 13.02.2025 - 12:25]
ACROS:. Купите Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и внимательно изучите и вам станет ясно! У нас в стране 2 вида объема медицинской помощи(услуг): ГОБМП и ОСМС(обязательное социальное медицинское страхование). Деньги аккумулируются гос-вом как ГОБМП и населением как ОСМС в Фонде СМС, который потом выдает деньги субъектам здравоохранения за оказанные услуги! Например медицинские услуги, оказываемые субъектами здравоохранения по ГОБМП(гарантированный объем бесплатной медицинской помощи) финансируются из бюджетных денег. Выдача даже справки формы 075/у является услугой и оплачивается Фондом СМС, поскольку врачи проводят услугу: медицинский осмотр пациентов. ОСМС-это обязательное социальное медицинское страхование, которое складывается из денежных средств граждан РК, иностранцев, постоянно проживающих в РК, имеющих ВНЖ. Многие субъекты здравоохранения из-за отсутствия контроля со стороны гос-ва получают, т.е. похищают деньги путем приписок, а Фонд ОМС, не подозревая, выдаем им деньги, то есть получают деньги за невыполненную работу или самовольно увеличивают объем услуг, не предусмотренный нормативными актами!
Обьясните:- как туда попадают БЮДЖЕТНЫЕ деньги?
Обьясните:- как туда попадают БЮДЖЕТНЫЕ деньги?
[Исправлено: абике, 13.02.2025 - 12:25]
Re: 9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали...
Отправлено: 13.02.25 - 12:36
Цитата:
Купил, вернее, посмотрел в интернете: - государство вливает в ОСМС, свои бюджетные деньги ТОЛЬКО за 15 льготных категории граждан, там НИЧЕГО не сказано про ПЛАТНЫЕ медицинские справки из денег ОСМС.
абике:
Купите Кодекс РК
Купите Кодекс РК
Купил, вернее, посмотрел в интернете: - государство вливает в ОСМС, свои бюджетные деньги ТОЛЬКО за 15 льготных категории граждан, там НИЧЕГО не сказано про ПЛАТНЫЕ медицинские справки из денег ОСМС.
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