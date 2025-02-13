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≡ «Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51134
«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
Отправлено: 13.02.25 - 12:34
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Пассажиров обеспокоила информация об отмене международного автобуса № 605 «Челябинск — Рудный» — до Казахстана. Как сообщают люди, транспорт перестанет ходить с 14 февраля.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43474
Re: «Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в...
Отправлено: 13.02.25 - 12:34
#1
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Автобусы нет
Танки да..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2197
«Автобусы всегда ходили полные!» - Популярный маршрут в Костанайскую область отменяют в Челябинске
Отправлено: 13.02.25 - 13:00
#2
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Цитата:
В компании «Пятый автобусный парк», обслуживающей маршрут, объяснили, что истек срок действия договора, документы на новый срок находятся на согласовании в Минтрансе РФ.

Источник:

Политика РФ во всей красе!Раньше когда по этому маршруту ходил двухэтажный автобус пол Челябинска собиралось поглазеть на шайтан автобус

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 13.02.2025 - 14:02]
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