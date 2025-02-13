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≡ Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51134
Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
Отправлено: 13.02.25 - 11:05
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История о планируемом повышении ставки НДС в Казахстане все больше напоминает идеальную древнегреческую трагедию. Не факт, что все зрители, которыми в этой ситуации оказались потребители товаров и услуг, испытают от представления катарсис, но наблюдать за ним было любопытно.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2100
Re: Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
Отправлено: 13.02.25 - 11:05
#1
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Главное - не предсказуемые. "Конкурсы".
Причём, для самих участников шоу тоже.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7068
Re: Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
Отправлено: 13.02.25 - 11:15
#2
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Что может знать об экономике и налогах генерал правоохранительных (карательных) органов? Ему что сказали, то он и озвучил! Жумангарин конечно в теме, будучи в бизнесе тоже обходил налоги (легально) сам признавался журналистам!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7068
Re: Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
Отправлено: 13.02.25 - 11:24
#3
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Это действительно спектакль, в наших условиях когда все свободные средства материальные и нематериальные сосредоточены в руках государства и квазигосударственных образований, предприниматели пикнуть не смогут! Иначе лишатся субсидий, налоговых преференций, прямой поддержки в виде утильсбора и т.д. Вся эта шумиха была направлена на поддержание имиджа президента, опять таки как доброго "царя-батюшки". Он смотрел, смотрел на возню, потом сказал "Цыть, не сметь обижать мой народ!" Мой в смысле мой личный, карманный, а не то что он представитель этого народа!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7567
Тимур ГАФУРОВ: Трагедия положений
Отправлено: 13.02.25 - 13:17
#4
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Цитата:///Сначала, в конце января///

Этот спектакль имеет своё начало с прошлого года, когда тот же НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮЩИЙ в экономике, премьер заявлял что РОСТА НДС - НЕ БУДЕТ.

Потом они, с Жумангарином, обьявили ПОЧЕМУ то рост на 8 % , в итоге до 20 %, и вовлечение новых плательщиков НДС путём понижением порога для НДС до 15 лямов, компенсируя, мол рост этого налога, путём снижением нагрузки на ФОТ отменой уплаты налога на СН и отчислении ОПВР, забывая при этом ПОЧЕМУ то что ОПВР - это не ФОТ, а ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ отчисления от РАБОТОДАТЕЛЯ и в никакой ФОТ они не входят.

Ну ладно , простим им финансовую НЕГРАМОТНОСТЬ и тут уже Президент, видя что план "А" не удался и его клерки терпят неудачу, выдвинул заранее подготовленный план "Б", играя по старой и БЕСПРОИГРЫШНОЙ схеме " ..царь - хороший, а, бояре- плохие..." выступил, сказав что НДС должен быть - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ и что мол, его в ОЧЕРЕДНОЙ раз и со СТРАХУ и в силу его служебного статуса, подчинённые - НЕПРАВИЛЬНО поняли.

И тут Жумангарин помятуя о том что " ...с паршивой овцы, хоть шерсти- клок..."( Бектенев вообще молчит, - потому что он запутался) подхватив этот заранее разработанный план, начал добавлять к своим вышесказанным комментариям и брифингам, что: "..раз вы падлы (предприниматели) против 20 % НДС, и хотите - 16; 10 и НОЛЬ, то ФИГ вам отмена СН и ОПВР- тогда будете платить по ПОЛНОЙ как и раньше....".

ВСЁ идёт так как я и предполагал и писал , и согласно заранее РАЗЫГРАННОМУ сценарию из АП.

Только ОДИН а, вернее ДВА вопроса в свете высказывания Токаева про ЭКОНОМИЮ и затягивания поясов: - первое: - почему ВСЕ, без исключения, гос.чиновники не пересядут с импортных Тойот на отечественные Кобальты (начиная с Премьера и заканчивая аульным акимом) и второе: почему ВСЕ спикеры, включая Жумангарина и Президента, молчат про САМКУ - которую тоже надо потрясти на 5-6 триллионов ежегодно.

[Исправлено: ACROS, 13.02.2025 - 14:26]
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