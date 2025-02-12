Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах

Отправлено: - 09:20

Вчера по вечерним новостям смотрел,так вроде депутат хочет чтобы иноагенты чуть ли ни с порога или с трапа самолёта заявили о своих спонсорах или источниках финансирования. Кроме того с какими намерениями агент прибыл. Ну это же наивно такие законы принимать, кто же признается что он козел и пришел вашу капусту пожевать. Эти субъекты именуемые иноагент в процессе своей деятельности выдают себя и о своих намерениях. Разве не так? Тут разведка должна работать