Отправлено: - 23:38

Гога:

---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят

Цитата:И это только три года буйной войны, с Ослами.И 8 лет обычного убийства украинцев.А что будет через еще лет пять полномасштабной войны?Россияне будут драться за кусок картофеля, сворованный в магазине?