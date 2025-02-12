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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 20:53
#2611
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Да уж, неужели по всей России массовое воровство пачек масла?


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:25
#2612
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Цитата:
111:
Да уж, неужели по всей России массовое воровство пачек масла?

---Уж да , есть такое ! :lol: :lol: Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят :-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:38
#2613
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Цитата:
Гога:
---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят

И это только три года буйной войны, с Ослами.
И 8 лет обычного убийства украинцев.
А что будет через еще лет пять полномасштабной войны?
Россияне будут драться за кусок картофеля, сворованный в магазине?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:40
#2614
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Ну мне такая война нравится..
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента, которому так же нравится эта бойня..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:50
#2615
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Цитата:
111:
я похож сейчас на русского президента

----Пора уже вам памятник ставить ! Только вопрос - в каком месте ---похож ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:00
#2616
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Цитата:
111:
Ну мне такая война нравится..

---Вроде где - то статья есть про это в Уголовном кодексе ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:07
#2617
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Цитата:
111:
Ну мне такая война нравится..

----****Уголовный Кодекс РКСтатья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны1. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подробнее:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3953
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:10
#2618
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Цитата:
111:
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента

Да ты на всё, что угодно похож. Чудо наше - форумное. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:19
#2619
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Цитата:
Гога:

Да ладно чесать то, какие призывы, если война нравится всем россиянам, поддерживающим Путина..л
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:02
#2620
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Цитата:
111:
если война нравится всем россиянам

---Смешной ты .Россияне живут обычной жизнью .Про это уже не запариваются . Только тебя одного эта тема интересует .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:24
#2621
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Цитата:
111:
если война нравится всем россиянам

---Когда ты уже поймешь , что здесь это мало кому интересно ? Не до этого - жить надо своей жизнью . Семья , работа . А про это уже давно не разговаривают . И не обсуждают - не потому , что боятся , а просто потому , что уже надоело , и , просто неинтересно . Но ты этого не поймешь. Не лезь , где не понимаешь , лучше за отоплением следи .
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:56
#2622
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Цитата:
Гога:
здесь это мало кому интересно

Вот это и потрясает!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7059
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:58
#2623
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Как это у Салтыкова -Щедрина Премудрый пескарь?
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