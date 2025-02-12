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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 20:53
Да уж, неужели по всей России массовое воровство пачек масла?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:25
Цитата:
---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят
111:
Да уж, неужели по всей России массовое воровство пачек масла?
Да уж, неужели по всей России массовое воровство пачек масла?
---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:38
Цитата:
И это только три года буйной войны, с Ослами.
И 8 лет обычного убийства украинцев.
А что будет через еще лет пять полномасштабной войны?
Россияне будут драться за кусок картофеля, сворованный в магазине?
Гога:
---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят
---Уж да , есть такое ! Поэтому все масло исчезло с полок , пустые стоят
И это только три года буйной войны, с Ослами.
И 8 лет обычного убийства украинцев.
А что будет через еще лет пять полномасштабной войны?
Россияне будут драться за кусок картофеля, сворованный в магазине?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:40
Ну мне такая война нравится..
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента, которому так же нравится эта бойня..
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента, которому так же нравится эта бойня..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.25 - 23:50
Цитата:
----Пора уже вам памятник ставить ! Только вопрос - в каком месте ---похож ?
111:
я похож сейчас на русского президента
я похож сейчас на русского президента
----Пора уже вам памятник ставить ! Только вопрос - в каком месте ---похож ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:00
Цитата:
---Вроде где - то статья есть про это в Уголовном кодексе ?
111:
Ну мне такая война нравится..
Ну мне такая война нравится..
---Вроде где - то статья есть про это в Уголовном кодексе ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:07
Цитата:
----****Уголовный Кодекс РКСтатья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны1. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подробнее:
111:
Ну мне такая война нравится..
Ну мне такая война нравится..
----****Уголовный Кодекс РКСтатья 161. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны1. Пропаганда или публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ либо должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность, – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подробнее:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3953
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:10
Цитата:
Да ты на всё, что угодно похож. Чудо наше - форумное.
111:
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента
Наверно я похож сейчас на русского умирающего от старости президента
Да ты на всё, что угодно похож. Чудо наше - форумное.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 00:19
Цитата:
Да ладно чесать то, какие призывы, если война нравится всем россиянам, поддерживающим Путина..л
Гога:
Да ладно чесать то, какие призывы, если война нравится всем россиянам, поддерживающим Путина..л
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:02
Цитата:
---Смешной ты .Россияне живут обычной жизнью .Про это уже не запариваются . Только тебя одного эта тема интересует .
111:
если война нравится всем россиянам
если война нравится всем россиянам
---Смешной ты .Россияне живут обычной жизнью .Про это уже не запариваются . Только тебя одного эта тема интересует .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:24
Цитата:
---Когда ты уже поймешь , что здесь это мало кому интересно ? Не до этого - жить надо своей жизнью . Семья , работа . А про это уже давно не разговаривают . И не обсуждают - не потому , что боятся , а просто потому , что уже надоело , и , просто неинтересно . Но ты этого не поймешь. Не лезь , где не понимаешь , лучше за отоплением следи .
111:
если война нравится всем россиянам
если война нравится всем россиянам
---Когда ты уже поймешь , что здесь это мало кому интересно ? Не до этого - жить надо своей жизнью . Семья , работа . А про это уже давно не разговаривают . И не обсуждают - не потому , что боятся , а просто потому , что уже надоело , и , просто неинтересно . Но ты этого не поймешь. Не лезь , где не понимаешь , лучше за отоплением следи .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7059
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:56
Цитата:
Вот это и потрясает!
Гога:
здесь это мало кому интересно
здесь это мало кому интересно
Вот это и потрясает!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7059
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.02.25 - 01:58
Как это у Салтыкова -Щедрина Премудрый пескарь?
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