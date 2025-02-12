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≡ Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51129
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 14:46
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Депутат Мажилиса Ирина Смирнова считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в "серой" зоне, и "переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и "повышение толерантности".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 22:07
#15
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Это кто критикует власть, тот казахофоб?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 22:08
#16
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А если критикуешь начальника и он казах, то ты дискредитируешь власть, нацист и ненавистник казахкой нации..
Где же я это все видел, не напомните?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43471
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 22:11
#17
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И если ты критикуешь ОСИ за ржавую трубу, которым правят бывший КГБшник и бывший мент, кстати у нас еще флагшток для себя они поставили, чтоб хвататься за сердце, то ты дискредитируешь государственный строй и ты против Токаева, а значит ты террорист?
Ну не плохо так..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11590
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 23:40
#18
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Цитата:
111:
Это кто критикует власть, тот казахофоб?

---Прошу прощения , а что у власти только казахи ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11590
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 23:46
#19
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Цитата:
111:
Ну не плохо так..

--Какие интересные умозаключения ? Это же надо так уметь выстроит мысль , всё перевернув ? Просто мастер софизма ! :lol:
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