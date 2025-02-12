Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах

Отправлено: - 22:11

И если ты критикуешь ОСИ за ржавую трубу, которым правят бывший КГБшник и бывший мент, кстати у нас еще флагшток для себя они поставили, чтоб хвататься за сердце, то ты дискредитируешь государственный строй и ты против Токаева, а значит ты террорист?

Ну не плохо так..