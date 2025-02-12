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≡ Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51129
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 09:51
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Во вторник, 11 февраля, рабочая группа закончила этап собеседований с соискателями мест в этом консультативно-совещательном органе. Большинству их отборщики задавали вопрос: «Зачем вы туда собираетесь?»
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
682
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 21:38
#15
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Создание общественных советов, соглядатаев или еще чего, означает, распыление мнения населения, то есть власть создает отвлекающий маневр, чтобы понять, где депутаты совершили ошибку при принятии того или иного нормативно-правового акта. Эти советы не имеют никакой реальной, ни какой контролирующей функции, поскольку эти советы возглавляют те, кто был или уже находится в среде властолюбцев, которые и смотрят за тем, чтобы народ не консолидировался против власти! Поэтому советы или другие организации с участием народа при контролерах от власти необходимы для реализации концепции Слышащего гос-ва, а не Справедливого по сути! Справедливое гос-во-это обязана быть ответственность властных структур и чиновников прежде всего перед населением,таким действиями как не злоупотребление властными полномочиями, отсутствие коррупции, мздоимства, популизма, несовершение любых преступлений и административных правонарушений, несовершение любых действий, дискредитирующих власть, в том числе чванство, понты, высокомерие и другие действия и бездействия! Поэтому смысл создания таких советов заключается в том, чтобы силами и мнением народа, который не имеет власти держать в узде общественное возмущение!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43470
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 22:00
#16
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Цитата:
абике:
Эти советы не имеют никакой реальной, ни какой контролирующей функции, поскольку эти советы возглавляют те, кто был или уже находится в среде властолюбцев, которые и смотрят за тем, чтобы народ не консолидировался против власт

А вот тут соглашусь.
У нас в Совете дома и активисты, их человек 20, если кто то попросит отчет или скажет что труба бежит, разом в чатах упаковывают, говоря что денег нет, хотя денег у нас просто валом и идет их распыление..
Совет дома подчиняется одному предпринимателю миллионеру, он ими и крутит и вертит как котятами.
Так же думаю будет и с этим Советом.
Кстати они уже просунули в Совет дома своих детей, в Совете города тоже по наследству передается это место?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11590
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 23:36
#17
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Цитата:
111:
Так же думаю будет и с этим Советом.

---У вас хорошее АЖП(активная жизненная позиция ) - почему бы вам не выдвинуться куда нибудь (
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