Отправлено: - 22:00

абике:

Эти советы не имеют никакой реальной, ни какой контролирующей функции, поскольку эти советы возглавляют те, кто был или уже находится в среде властолюбцев, которые и смотрят за тем, чтобы народ не консолидировался против власт

Цитата:А вот тут соглашусь.У нас в Совете дома и активисты, их человек 20, если кто то попросит отчет или скажет что труба бежит, разом в чатах упаковывают, говоря что денег нет, хотя денег у нас просто валом и идет их распыление..Совет дома подчиняется одному предпринимателю миллионеру, он ими и крутит и вертит как котятами.Так же думаю будет и с этим Советом.Кстати они уже просунули в Совет дома своих детей, в Совете города тоже по наследству передается это место?