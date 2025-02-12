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Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
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