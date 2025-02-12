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≡ Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51129
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 14:46
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Депутат Мажилиса Ирина Смирнова считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в "серой" зоне, и "переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и "повышение толерантности".
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
264
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 14:46
#1
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Начала за здравие, а закончила за упокой.Какие ещё могут быть исключения ? Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией. А отдавать на откуп иноагентам образование - это прямой путь рыть могилу независимому государству. Плавали - знаем !
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7057
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:08
#2
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Вот и у нас началось! Начнем с иноагентов, потом в тюрьму за фейки в адрес власти и армии, потом выберем братскую страну послабее и нападем! При этом надо выбрать повод поабсурднее, например за звание единственной родины бешбармака, на которое покушаются коварные соседи, подстрекаемые USAID!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3692
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:11
#3
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катимся по пути России..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7562
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:42
#4
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Цитата:///опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ//

А, если американцы не ПРИЗНАЛИ бы, то что было бы тогда ???
Сами СВОЁ мнение депутаты ИМЕЮТ ????

Цитата///Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество///

Неужели ??
Мне кажеться последний раз ВЗБУДОРАЖИЛО казахстанское общество возможность СПИСАТЬ долги по кредитам банкам, после этого всё чинно и спокойно идёт.

Цитата:///противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах.///

Макс, вам вопрос: - почему русскоязычный депутат казахского Парламента, не привела в пример Россию ?

Цитата:
saba:
потом выберем братскую страну послабее и нападем!


Братская - это значит тюркоязычная, так? Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17590
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:28
#5
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Цитата:
saba:
потом выберем братскую страну послабее и нападем

Как только у нас начнутся такие тенденции когда по республиканским каналам начнут шеймить какую-то соседнюю страну или нацию то это уже повод прямо выходить и говорить власти что она одурела
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата:
Филипповна:
Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией

Вообще изначально такое должно было быть
Есть НПО которое ходит по городу и опросы делает
А кто им платит за опросы? Наше государство это норм
А если соседнее? И какого фига они тут опросы делают тогда?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7057
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:45
#6
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Цитата:
abaika95:
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата: Филипповна:

Главное начать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7057
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:47
#7
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Цитата:
ACROS:
Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"

Некоторые выпадают, Турция, Венгрия не соседи, Венгрия ещё и не тюркоязычная
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1628
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:51
#8
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Её что путин укусил? Смертельно больна женщина..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1358
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 18:53
#9
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Поддерживаю депутатку (хм, не уверен, что такое слово есть). Государство наше любит все контролировать, пусть и эти НПО контролирует.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2094
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 19:41
#10
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Смешно.
Иноагенты по факту в стране резвятся без проблем тридцать лет, а "депутаты" только сейчас это увидели?
Им разрешили говорить об этом?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2094
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 19:50
#11
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Цитата:
Сабыр:

Трамп её укусил. В штатах этот закон работает с 30-х годов прошлого века.
Грузины его приняли самостоятельно, хотя те же США им запрещали это делать.
А наши заговорили только сейчас.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7562
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 20:29
#12
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Цитата:
Skeptic:
Им разрешили говорить об этом?


См. коммент №4.
Сшанцы дали им "отмашку".
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
682
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 21:09
#13
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Значит иноагентами будут признаваться все те, кто критикует действия власти и общественный строй, за деньги иностранных государств! Браво! Может меньше болтовни будет в среде депутатов, кивающих на американские, европейские "ценности", после общения с представителями НПО!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3952
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 21:29
#14
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шутка

:lol:
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