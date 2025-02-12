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- С учетом установленного угла в сторону встречной полосы отклониться мог только BMW, - заключил Анатолий ЛИ. - Honda в сторону встречной полосы отклоняться не мог, а мог двигаться продолжительное расстояние по встречной полосе и отклониться в сторону своей полосы.