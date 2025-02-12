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≡ "Отклониться мог только BMW" - Новое исследование по делу о смертельном ДТП с пятью машинами озвучили в суде Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51129
"Отклониться мог только BMW" - Новое исследование по делу о смертельном ДТП с пятью машинами озвучили в суде Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 20:44
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- С учетом установленного угла в сторону встречной полосы отклониться мог только BMW, - заключил Анатолий ЛИ. - Honda в сторону встречной полосы отклоняться не мог, а мог двигаться продолжительное расстояние по встречной полосе и отклониться в сторону своей полосы.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
682
Re: "Отклониться мог только BMW" - Новое исследование...
Отправлено: 12.02.25 - 20:44
#1
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Скорее всего, суд отправит дело на дополнительное расследование, если учтет позицию эксперта Ли, основанную на реальных доказательствах, установленных протоколом осмотра места происшествия!
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