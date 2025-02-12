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Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51129
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 14:46
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова считает, пришло время пересмотреть статус целого ряда НПО, годами работающих в "серой" зоне, и "переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и "повышение толерантности".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 264
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 14:46
Начала за здравие, а закончила за упокой.Какие ещё могут быть исключения ? Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией. А отдавать на откуп иноагентам образование - это прямой путь рыть могилу независимому государству. Плавали - знаем !
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:08
Вот и у нас началось! Начнем с иноагентов, потом в тюрьму за фейки в адрес власти и армии, потом выберем братскую страну послабее и нападем! При этом надо выбрать повод поабсурднее, например за звание единственной родины бешбармака, на которое покушаются коварные соседи, подстрекаемые USAID!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3692
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:11
катимся по пути России..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7562
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 15:42
Цитата:///опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ//
А, если американцы не ПРИЗНАЛИ бы, то что было бы тогда ???
Сами СВОЁ мнение депутаты ИМЕЮТ ????
Цитата///Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество///
Неужели ??
Мне кажеться последний раз ВЗБУДОРАЖИЛО казахстанское общество возможность СПИСАТЬ долги по кредитам банкам, после этого всё чинно и спокойно идёт.
Цитата:///противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах.///
Макс, вам вопрос: - почему русскоязычный депутат казахского Парламента, не привела в пример Россию ?
Цитата:
Братская - это значит тюркоязычная, так? Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"
А, если американцы не ПРИЗНАЛИ бы, то что было бы тогда ???
Сами СВОЁ мнение депутаты ИМЕЮТ ????
Цитата///Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество///
Неужели ??
Мне кажеться последний раз ВЗБУДОРАЖИЛО казахстанское общество возможность СПИСАТЬ долги по кредитам банкам, после этого всё чинно и спокойно идёт.
Цитата:///противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах.///
Макс, вам вопрос: - почему русскоязычный депутат казахского Парламента, не привела в пример Россию ?
Цитата:
saba:
потом выберем братскую страну послабее и нападем!
потом выберем братскую страну послабее и нападем!
Братская - это значит тюркоязычная, так? Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17590
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:28
Цитата:
Как только у нас начнутся такие тенденции когда по республиканским каналам начнут шеймить какую-то соседнюю страну или нацию то это уже повод прямо выходить и говорить власти что она одурела
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата:
Вообще изначально такое должно было быть
Есть НПО которое ходит по городу и опросы делает
А кто им платит за опросы? Наше государство это норм
А если соседнее? И какого фига они тут опросы делают тогда?
saba:
потом выберем братскую страну послабее и нападем
потом выберем братскую страну послабее и нападем
Как только у нас начнутся такие тенденции когда по республиканским каналам начнут шеймить какую-то соседнюю страну или нацию то это уже повод прямо выходить и говорить власти что она одурела
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата:
Филипповна:
Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией
Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией
Вообще изначально такое должно было быть
Есть НПО которое ходит по городу и опросы делает
А кто им платит за опросы? Наше государство это норм
А если соседнее? И какого фига они тут опросы делают тогда?
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:45
Цитата:
Главное начать
abaika95:
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата: Филипповна:
Но пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата: Филипповна:
Главное начать
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:47
Цитата:
Некоторые выпадают, Турция, Венгрия не соседи, Венгрия ещё и не тюркоязычная
ACROS:
Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"
Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"
Некоторые выпадают, Турция, Венгрия не соседи, Венгрия ещё и не тюркоязычная
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1628
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 16:51
Её что путин укусил? Смертельно больна женщина..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1358
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 18:53
Поддерживаю депутатку (хм, не уверен, что такое слово есть). Государство наше любит все контролировать, пусть и эти НПО контролирует.
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 19:41
Смешно.
Иноагенты по факту в стране резвятся без проблем тридцать лет, а "депутаты" только сейчас это увидели?
Им разрешили говорить об этом?
Иноагенты по факту в стране резвятся без проблем тридцать лет, а "депутаты" только сейчас это увидели?
Им разрешили говорить об этом?
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 19:50
Цитата:
Трамп её укусил. В штатах этот закон работает с 30-х годов прошлого века.
Грузины его приняли самостоятельно, хотя те же США им запрещали это делать.
А наши заговорили только сейчас.
Сабыр:
Трамп её укусил. В штатах этот закон работает с 30-х годов прошлого века.
Грузины его приняли самостоятельно, хотя те же США им запрещали это делать.
А наши заговорили только сейчас.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7562
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 20:29
Цитата:
См. коммент №4.
Сшанцы дали им "отмашку".
Skeptic:
Им разрешили говорить об этом?
Им разрешили говорить об этом?
См. коммент №4.
Сшанцы дали им "отмашку".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 682
Re: Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 21:09
Значит иноагентами будут признаваться все те, кто критикует действия власти и общественный строй, за деньги иностранных государств! Браво! Может меньше болтовни будет в среде депутатов, кивающих на американские, европейские "ценности", после общения с представителями НПО!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3952
Депутат предложила принять в Казахстане закон об иноагентах
Отправлено: 12.02.25 - 21:29
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