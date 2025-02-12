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Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51129
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 09:51
Во вторник, 11 февраля, рабочая группа закончила этап собеседований с соискателями мест в этом консультативно-совещательном органе. Большинству их отборщики задавали вопрос: «Зачем вы туда собираетесь?»
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(Полноправные пользователи)
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Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 09:51
Из всего вышесказанного вывод один. Общественный совет областной, но решать собираются проблемы только областного центра. Где представители других районов и городов?
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 10:42
"Констатирую: мало кто сумел четко сформулировать, что он собирается делать в Общественном совете, на изучение и решение какой конкретно проблемы готов потратить силы и свободное время".
Естественно, нельзя сформулировать вообще неформулируемое
А вообще существуют иные куда более действенные методы и способы решения какой-либо конкретной проблемы, на которые можно потратить свои силы и время и с куда более высокой эффективностью, нежели участие в качестве члена болталогической структуры, не имеющей никаких рычагов для решения конкретных проблем. Как в любом совещательном органе при ком-то тут можно лишь отдать свой единственный голос при обсуждении уже поступившего для обсуждения проекта какого-либо решения.
Да и само гражданское общество так-то априори имеет в своём арсенале куда более действенные и эффективные методы решения интересующих его проблем, нежели участие своих представителей в очень сомнительных структурах, тем самым отвлекаясь на совершенно ненужные и вторичные инструменты в своей работе.
Естественно, нельзя сформулировать вообще неформулируемое
А вообще существуют иные куда более действенные методы и способы решения какой-либо конкретной проблемы, на которые можно потратить свои силы и время и с куда более высокой эффективностью, нежели участие в качестве члена болталогической структуры, не имеющей никаких рычагов для решения конкретных проблем. Как в любом совещательном органе при ком-то тут можно лишь отдать свой единственный голос при обсуждении уже поступившего для обсуждения проекта какого-либо решения.
Да и само гражданское общество так-то априори имеет в своём арсенале куда более действенные и эффективные методы решения интересующих его проблем, нежели участие своих представителей в очень сомнительных структурах, тем самым отвлекаясь на совершенно ненужные и вторичные инструменты в своей работе.
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 10:45
Цитата:
А ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем они там вообще нужны? Но только без демагогии, если получится...))))) Вы действительно полагаете, что у этого совета даже есть сама возможность решать проблемы, которые не решить по-другому?
КГСПС:
Где представители других районов и городов?
Где представители других районов и городов?
А ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем они там вообще нужны? Но только без демагогии, если получится...))))) Вы действительно полагаете, что у этого совета даже есть сама возможность решать проблемы, которые не решить по-другому?
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 11:10
Цитата:
Например: - "....референдум, петиция или ещё что о в этом роде, так...."
Или что то другое, существенное:"... митинги, забастовки, мятеж- Кантар - например... или ещё более существенные- ВОСР..."???
Цитата:
У нас СУПЕР президентская страна и решить может только ОДИН человек: - Президент, дальше по нисходящей- Аким области и дальше - Аким района.
Советы, маслихаты- декорации и манекены к исполнительной власти.
EvilWizard:
более действенные и эффективные методы решения
более действенные и эффективные методы решения
Например: - "....референдум, петиция или ещё что о в этом роде, так...."
Или что то другое, существенное:"... митинги, забастовки, мятеж- Кантар - например... или ещё более существенные- ВОСР..."???
Цитата:
EvilWizard:
возможность решать проблемы,
возможность решать проблемы,
У нас СУПЕР президентская страна и решить может только ОДИН человек: - Президент, дальше по нисходящей- Аким области и дальше - Аким района.
Советы, маслихаты- декорации и манекены к исполнительной власти.
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 11:44
Цитата:
Ну у нас вообще-то бывает, что и суды неплохо периодически работают и вполне способны решить целый ворох тех или иных проблем. Контрольные органы тоже зачастую работают вполне качественно, но не всегда. Другие способы эффективного решения проблем - это я имел способы, установленные Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. В подавляющем большинстве случаев административная юстиция действительно работает.
Цитата:
Мятеж в этом списке лишний всё-таки. А митинги и забастовки - да, законные способы выражения гражданского протеста или демонстрации позиции. Иногда возможны и они, как инструменты.
Ну а Кантар тут причём? Не митинги же его устроили, а соответствующие дирижёры (в погонах), которые всем режиссировали и которые это всё организовывали и собирали толпу, вооружали, которую использовали с целью захвата власти теми, у кого эта власть и так была, но которые её хотели больше. Это другое. Не нужно путать с цивилизованными правовыми инструментами выражения протеста - законными митингами. Беспорядки это совсем другое.
ACROS:
Или что то другое, существенное
Или что то другое, существенное
Ну у нас вообще-то бывает, что и суды неплохо периодически работают и вполне способны решить целый ворох тех или иных проблем. Контрольные органы тоже зачастую работают вполне качественно, но не всегда. Другие способы эффективного решения проблем - это я имел способы, установленные Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. В подавляющем большинстве случаев административная юстиция действительно работает.
Цитата:
ACROS:
митинги, забастовки, мятеж
митинги, забастовки, мятеж
Мятеж в этом списке лишний всё-таки. А митинги и забастовки - да, законные способы выражения гражданского протеста или демонстрации позиции. Иногда возможны и они, как инструменты.
Ну а Кантар тут причём? Не митинги же его устроили, а соответствующие дирижёры (в погонах), которые всем режиссировали и которые это всё организовывали и собирали толпу, вооружали, которую использовали с целью захвата власти теми, у кого эта власть и так была, но которые её хотели больше. Это другое. Не нужно путать с цивилизованными правовыми инструментами выражения протеста - законными митингами. Беспорядки это совсем другое.
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 12:33
Общественный совет не решает ничего. Он может только рекомендовать.
...
И если бы в маслихаты выбирали люди депутатов от народа, а не назначали их туда партийные начальники, то в общественных советах в принципе нужды не было бы.
...
И если бы в маслихаты выбирали люди депутатов от народа, а не назначали их туда партийные начальники, то в общественных советах в принципе нужды не было бы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7413
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 12:37
Я всегда удивляюсь, чем заняты сотрудники на ассамблеях,самруках, в разных советах когда есть конкретные лица получающие за это зарплату,например Акимы,министры и прочие
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43464
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 13:18
Это случайно не та , когда к нам пришел Аким, когда бабло на него собрали, на встречу, мой Амирка захотел сфоткаться с ним, а они его выпнули как лишнего там?
Эти бывшие безработные люди.
И которая у меня в инсте начала со мной базарить?
Плохо когда бывшие безработные люди, не имея опыта работы абсолютно нигде, прорываются во власть..
Эти бывшие безработные люди.
И которая у меня в инсте начала со мной базарить?
Плохо когда бывшие безработные люди, не имея опыта работы абсолютно нигде, прорываются во власть..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17590
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 14:57
Общественный совет это консультативно совещательный орган при областном маслихате
Тоесть в маслихате сидят важные дяди и тети депутаты а при них общественный совет из народа кто их консультирует
Нафига тогда в общественном совете те же самые депутаты маслихата сидят что областного что городского? Они сами себя чтоли консультируют?
Зачем там ректоры вузов? Что они там консультировать могут кроме своих узких тем типа выделения бабок на вузы?
Тоесть в маслихате сидят важные дяди и тети депутаты а при них общественный совет из народа кто их консультирует
Нафига тогда в общественном совете те же самые депутаты маслихата сидят что областного что городского? Они сами себя чтоли консультируют?
Зачем там ректоры вузов? Что они там консультировать могут кроме своих узких тем типа выделения бабок на вузы?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7057
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 15:11
Цитата:
У них что там ,что там работа одна, во всём быть согласным с Акимом! А у того от количества организаций,поддерживающих его решения крепнет самосознание, что он выступает от имени народа!
abaika95:
те же самые депутаты маслихата сидят что областного что
те же самые депутаты маслихата сидят что областного что
У них что там ,что там работа одна, во всём быть согласным с Акимом! А у того от количества организаций,поддерживающих его решения крепнет самосознание, что он выступает от имени народа!
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 15:24
Цитата:
Да, согласен и ВСЁ бы у них получилось, единственное: если бы они ещё и знали что власть которую они хотели захватить, сидела в Астане а не в Алматы.Цитата:
Skeptic:
в общественных советах в принципе нужды не было бы.
И не только: и Курултай зачем, когда есть Мажилис; и НП "Атамекен" зачем, когда есть отделы предпринимательства при акиматах; и "Ассоциация фермеров" зачем когда есть отделы сельского хозяйства при акиматах; и "Ассамблея народов Казахстана " зачем когда, есть отделы внутренней политики при акиматах и много чего ДУБЛИРУЮЩЕГО и ОБЩЕСТВЕННОГО - зачем когда ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ отделы при акиматах ???
До сих пор- ИМИТИРУЕМ бурную жизнь.
Цитата:
Про кого вы имеете ввиду ?
EvilWizard:
использовали с целью захвата власти теми,
использовали с целью захвата власти теми,
Да, согласен и ВСЁ бы у них получилось, единственное: если бы они ещё и знали что власть которую они хотели захватить, сидела в Астане а не в Алматы.Цитата:
Skeptic:
в общественных советах в принципе нужды не было бы.
И не только: и Курултай зачем, когда есть Мажилис; и НП "Атамекен" зачем, когда есть отделы предпринимательства при акиматах; и "Ассоциация фермеров" зачем когда есть отделы сельского хозяйства при акиматах; и "Ассамблея народов Казахстана " зачем когда, есть отделы внутренней политики при акиматах и много чего ДУБЛИРУЮЩЕГО и ОБЩЕСТВЕННОГО - зачем когда ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ отделы при акиматах ???
До сих пор- ИМИТИРУЕМ бурную жизнь.
Цитата:
111:
случайно не та ,
случайно не та ,
Про кого вы имеете ввиду ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43464
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 16:28
Цитата:
Цитата:
Осишницу конечно, которая вместе с другими бегала и жрала наши шашлыки без очереди, а нам начали давать позорные по три кусочка мяса, а эти облепили жратву и не давали народу подойти, мой должен был выступать, заморозили его, та еще история, потом я всех там обматерил за ребенка и пошло поехало и вот бодаемся до сих пор
ACROS:
Цитата:
Про кого вы имеете ввиду ?
Осишницу конечно, которая вместе с другими бегала и жрала наши шашлыки без очереди, а нам начали давать позорные по три кусочка мяса, а эти облепили жратву и не давали народу подойти, мой должен был выступать, заморозили его, та еще история, потом я всех там обматерил за ребенка и пошло поехало и вот бодаемся до сих пор
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 19:45
Цитата:
Вы забыли главное: холдинг "Байтерек". Он зачем, если у нас есть целое правительство с отраслевыми министерствами?
ACROS:
Курултай зачем, когда есть Мажилис; и НП "Атамекен" зачем
Курултай зачем, когда есть Мажилис; и НП "Атамекен" зачем
Вы забыли главное: холдинг "Байтерек". Он зачем, если у нас есть целое правительство с отраслевыми министерствами?
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 20:36
Цитата:
Ну, да: - чем мурыжить 300 000 налоговых агентов из МСБ на 16 % НДС и опускать им порог до 15 лямов, лучше бы его, "САМКУ", тряхнули как следует и эти нехватающие 10 триллионов тенге были бы ЛЕГКО в гос.казне.
Нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля первого лица государства- всего лишь.
Skeptic:
холдинг "Байтерек". Он зачем,
холдинг "Байтерек". Он зачем,
Ну, да: - чем мурыжить 300 000 налоговых агентов из МСБ на 16 % НДС и опускать им порог до 15 лямов, лучше бы его, "САМКУ", тряхнули как следует и эти нехватающие 10 триллионов тенге были бы ЛЕГКО в гос.казне.
Нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля первого лица государства- всего лишь.
-
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