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Нетворкинг как четко отлаженный механизм; одним он предлагает знакомство и обсуждение проекта, другим — вдохновляющий процесс общения с окружающими. Это развитие сети полезных знакомств, которые в последствии пригодятся в карьере или бизнесе. Именно с таким посылом не так давно прошло мероприятие в бизнес - клубе A-life.