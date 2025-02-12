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≡ A-life — в атмосфере доверия и сотрудничества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51128
A-life — в атмосфере доверия и сотрудничества
Отправлено: 12.02.25 - 18:49
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Нетворкинг как четко отлаженный механизм; одним он предлагает знакомство и обсуждение проекта, другим — вдохновляющий процесс общения с окружающими. Это развитие сети полезных знакомств, которые в последствии пригодятся в карьере или бизнесе. Именно с таким посылом не так давно прошло мероприятие в бизнес - клубе A-life.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1358
Re: A-life — в атмосфере доверия и сотрудничества
Отправлено: 12.02.25 - 18:49
#1
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А что, на казахском или хотя бы на русском нет аналогов этих англицизмов?
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