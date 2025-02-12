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Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из Костаная. Чтобы оплатить штрафы, он взял кредит
Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из Костаная. Чтобы оплатить штрафы, он взял кредит
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