Re: Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из...

Отправлено: - 17:26

Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики, Франки, фунты-стерлинги да тугрики, Ой, день-день-день-деньжата, денежки, Слаще пряника, милее девушки, Все ищут ответа, загадка жизни в чем, А мне плевать на это, я знаю что почем. USAID ласты склеило, кто мальчику теперь забашляет за его выкаблучивания ?