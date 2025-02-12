Отправлено: - 16:28

saba:

потом выберем братскую страну послабее и нападем

Филипповна:

Все НПО должны "засветить" своё финансирование, а каждый человек уже сам решит - связываться с этой научной или образовательной организацией

Цитата:Как только у нас начнутся такие тенденции когда по республиканским каналам начнут шеймить какую-то соседнюю страну или нацию то это уже повод прямо выходить и говорить власти что она одурелаНо пока у нас такого даже в перспективе не видится Цитата:Вообще изначально такое должно было бытьЕсть НПО которое ходит по городу и опросы делаетА кто им платит за опросы? Наше государство это нормА если соседнее? И какого фига они тут опросы делают тогда?