НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из Костаная. Чтобы оплатить штрафы, он взял кредит
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51128
Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из Костаная. Чтобы оплатить штрафы, он взял кредит
Отправлено: 12.02.25 - 16:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая сумма штрафов по разным делам превышает 600 000 тенге. Пока Сергей Зинченко выплатил только один штраф - 196 000 за перформанс возле здания Казахского драматического театра.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17590
Re: Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из...
Отправлено: 12.02.25 - 16:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё Серёга
Лафа кончилась
Юсейд сдулся
Посол Розенблюм больше не приедет
Деньги не дадут больше)
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
264
Re: Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из...
Отправлено: 12.02.25 - 17:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, вы деньги, деньги, деньги, рублики, Франки, фунты-стерлинги да тугрики, Ой, день-день-день-деньжата, денежки, Слаще пряника, милее девушки, Все ищут ответа, загадка жизни в чем, А мне плевать на это, я знаю что почем. USAID ласты склеило, кто мальчику теперь забашляет за его выкаблучивания ?
Профайл
o
§ open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
17
Re: Обжаловать решение по иску о клевете пытался активист из...
Отправлено: 12.02.25 - 18:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спонсоров больше нет придется кредиты самим отдавать ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS