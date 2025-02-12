Отправлено: - 15:42

saba:

потом выберем братскую страну послабее и нападем!

Цитата:///опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ//А, если американцы не ПРИЗНАЛИ бы, то что было бы тогда ???Сами СВОЁ мнение депутаты ИМЕЮТ ????Цитата///Этот запрос буквально взбудоражил казахстанское общество///Неужели ??Мне кажеться последний раз ВЗБУДОРАЖИЛО казахстанское общество возможность СПИСАТЬ долги по кредитам банкам, после этого всё чинно и спокойно идёт.Цитата:///противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах.///Макс, вам вопрос: - почему русскоязычный депутат казахского Парламента, не привела в пример Россию ?Цитата:Братская - это значит тюркоязычная, так? Турция, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Турменистан, Венгрия - кто из них "послабже"