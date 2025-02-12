Отправлено: - 11:44

ACROS:

Или что то другое, существенное

ACROS:

митинги, забастовки, мятеж

Цитата:Ну у нас вообще-то бывает, что и суды неплохо периодически работают и вполне способны решить целый ворох тех или иных проблем. Контрольные органы тоже зачастую работают вполне качественно, но не всегда. Другие способы эффективного решения проблем - это я имел способы, установленные Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. В подавляющем большинстве случаев административная юстиция действительно работает.Цитата:Мятеж в этом списке лишний всё-таки. А митинги и забастовки - да, законные способы выражения гражданского протеста или демонстрации позиции. Иногда возможны и они, как инструменты.Ну а Кантар тут причём? Не митинги же его устроили, а соответствующие дирижёры (в погонах), которые всем режиссировали и которые это всё организовывали и собирали толпу, вооружали, которую использовали с целью захвата власти теми, у кого эта власть и так была, но которые её хотели больше. Это другое. Не нужно путать с цивилизованными правовыми инструментами выражения протеста - законными митингами. Беспорядки это совсем другое.