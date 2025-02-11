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Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51124
Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
Отправлено: 11.02.25 - 23:38
- Я вас проинформирую, что со следующего года предельные, пороговые цены у нас отменяются, не будет их, - сказал Арман Шаккалиев. - Но здесь всегда есть крайности. У депутатов был вопрос - не будет ли вакханалии и дикого рынка?
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Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 11.02.25 - 23:38
-----**Министр торговли и интеграции РК Арман ШАККАЛИЕВ ответил, что "в рыночной экономике государственного ценового регулирования быть не должно".***
---Как бы мягче сказать ? Министр убежден в этом -во всем мире часть цен регулируется .
---Австрия-Государственное регулирование цен базируется на законе о ценах, законе о картелях и антидемпинговом законе.Государственному регулированию подлежат приблизительно 10 % цен. К ним относятся: цены на лом, фармацевтическое сырье, отходы черных металлов, лекарственные препараты и энергоносители. Парламент определяет цены на соль, почтовые услуги, табачные изделия, а также на телефонные, железнодорожные и телеграфные тарифы.
----Греция - В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.
----Испания - Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.
---США - В целом в сферу государственного регулирования входит около 10 % цен.
---Франция - примерно 20% цен регулируется государством , Регулируются цены на примерно 90% сельскохозяйственной продукции.
---Япония - Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железнодорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.
---Как бы мягче сказать ? Министр убежден в этом -во всем мире часть цен регулируется .
---Австрия-Государственное регулирование цен базируется на законе о ценах, законе о картелях и антидемпинговом законе.Государственному регулированию подлежат приблизительно 10 % цен. К ним относятся: цены на лом, фармацевтическое сырье, отходы черных металлов, лекарственные препараты и энергоносители. Парламент определяет цены на соль, почтовые услуги, табачные изделия, а также на телефонные, железнодорожные и телеграфные тарифы.
----Греция - В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.
----Испания - Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.
---США - В целом в сферу государственного регулирования входит около 10 % цен.
---Франция - примерно 20% цен регулируется государством , Регулируются цены на примерно 90% сельскохозяйственной продукции.
---Япония - Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железнодорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 11.02.25 - 23:41
Арман Абаевич Шаккалиев ----Окончил Евразийский университет имени Гумилёва по специальности «Юриспруденция» (1998), Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «Экономика» (2004), Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова (2014, бакалавр техники и технологий), Дипломатическую академию МИД России (2019, магистр экономики).
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 00:06
---Неужели эти министры считают народ полными идиотами ?
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 07:08
Цитата:
Наоборот, но от этого не легче!
Гога:
Неужели эти министры считают народ полными идиотами ?
Неужели эти министры считают народ полными идиотами ?
Наоборот, но от этого не легче!
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 07:11
У меня такое впечатление, что стаж на госслужбе для того, чтобы занять высокую должность нужен для поглупления! Нормальный человек, слишком умный и недостоин!
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 7557
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 08:13
Цитата:
Под словами "ИДИОТ" - вы что подразумеваете?
Гога:
народ полными идиотами ?
народ полными идиотами ?
Под словами "ИДИОТ" - вы что подразумеваете?
(Полноправные пользователи)
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- 31.05.18
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- 1425
Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
Отправлено: 12.02.25 - 09:36
Можно и отказаться, но для начала пусть НДС уберут из продуктов питания. А то ж получается, даже когда ешь, платишь от 22% налога государству. Уж такие базовые потребности людей не должны наверное налогами облагаться?
Цитата:
[Исправлено: Тот самый, 12.02.2025 - 11:19]
Цитата:
Гога: ---Испания - ---США - В целом в сферу государственного регулирования входит около 10 % цен.В США на продукты питания вообще нет налога с продаж. Великобритания давно освободила эту категорию от уплаты НДС. Похожая ситуация и в остальных странах из ТОП-30, куда мы стремимся войти
[Исправлено: Тот самый, 12.02.2025 - 11:19]
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 09:43
Цитата:
----Ответил в личку
ACROS:
Под словами "ИДИОТ" - вы что подразумеваете?
Под словами "ИДИОТ" - вы что подразумеваете?
----Ответил в личку
Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
Отправлено: 12.02.25 - 10:15
Цитата:
А мы разве не перестали стремиться? Токаев же сказал жить по средствам, затянуть пояса, а в 30 входить не по средствам пока!
Тот самый:
куда мы стремимся войти
куда мы стремимся войти
А мы разве не перестали стремиться? Токаев же сказал жить по средствам, затянуть пояса, а в 30 входить не по средствам пока!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7557
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 10:56
Цитата:
Наверное, правильней будет: не МЫ, а власть.
Лично я всего лишь хочу: - работать , получать за это прибыль и жить по СВОЕМУ, естественно в рамках Закона и что бы КРУГОМ был ЗДРАВЫЙ смысл.
Цитата://фитофтороз был, хотя о нем не говорили,///
Фитофториоз ли был или как обычно: - ПРИПИСКИ ?
Так как об фитофториозе не было слышно до поры до времени( а это болезнь и она выявляется и обрабатыватся фунгицидами во время вегетации) экспертное сообщество склоняется к второй версии - банальная и ставшая традиции - ПРИПИСКИ.
Тот самый:
куда мы стремимся войти
куда мы стремимся войти
Наверное, правильней будет: не МЫ, а власть.
Лично я всего лишь хочу: - работать , получать за это прибыль и жить по СВОЕМУ, естественно в рамках Закона и что бы КРУГОМ был ЗДРАВЫЙ смысл.
Цитата://фитофтороз был, хотя о нем не говорили,///
Фитофториоз ли был или как обычно: - ПРИПИСКИ ?
Так как об фитофториозе не было слышно до поры до времени( а это болезнь и она выявляется и обрабатыватся фунгицидами во время вегетации) экспертное сообщество склоняется к второй версии - банальная и ставшая традиции - ПРИПИСКИ.
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