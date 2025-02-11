Отправлено: - 10:56

Тот самый:

куда мы стремимся войти

Цитата:Наверное, правильней будет: не МЫ, а власть.Лично я всего лишь хочу: - работать , получать за это прибыль и жить по СВОЕМУ, естественно в рамках Закона и что бы КРУГОМ был ЗДРАВЫЙ смысл.Цитата://фитофтороз был, хотя о нем не говорили,///Фитофториоз ли был или как обычно: - ПРИПИСКИ ?Так как об фитофториозе не было слышно до поры до времени( а это болезнь и она выявляется и обрабатыватся фунгицидами во время вегетации) экспертное сообщество склоняется к второй версии - банальная и ставшая традиции - ПРИПИСКИ.