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Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51124
Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел войти в Общественный совет в Костанайской области
Отправлено: 12.02.25 - 09:51
Во вторник, 11 февраля, рабочая группа закончила этап собеседований с соискателями мест в этом консультативно-совещательном органе. Большинству их отборщики задавали вопрос: «Зачем вы туда собираетесь?»
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2013
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 09:51
Из всего вышесказанного вывод один. Общественный совет областной, но решать собираются проблемы только областного центра. Где представители других районов и городов?
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 10:42
"Констатирую: мало кто сумел четко сформулировать, что он собирается делать в Общественном совете, на изучение и решение какой конкретно проблемы готов потратить силы и свободное время".
Естественно, нельзя сформулировать вообще неформулируемое
А вообще существуют иные куда более действенные методы и способы решения какой-либо конкретной проблемы, на которые можно потратить свои силы и время и с куда более высокой эффективностью, нежели участие в качестве члена болталогической структуры, не имеющей никаких рычагов для решения конкретных проблем. Как в любом совещательном органе при ком-то тут можно лишь отдать свой единственный голос при обсуждении уже поступившего для обсуждения проекта какого-либо решения.
Да и само гражданское общество так-то априори имеет в своём арсенале куда более действенные и эффективные методы решения интересующих его проблем, нежели участие своих представителей в очень сомнительных структурах, тем самым отвлекаясь на совершенно ненужные и вторичные инструменты в своей работе.
Естественно, нельзя сформулировать вообще неформулируемое
А вообще существуют иные куда более действенные методы и способы решения какой-либо конкретной проблемы, на которые можно потратить свои силы и время и с куда более высокой эффективностью, нежели участие в качестве члена болталогической структуры, не имеющей никаких рычагов для решения конкретных проблем. Как в любом совещательном органе при ком-то тут можно лишь отдать свой единственный голос при обсуждении уже поступившего для обсуждения проекта какого-либо решения.
Да и само гражданское общество так-то априори имеет в своём арсенале куда более действенные и эффективные методы решения интересующих его проблем, нежели участие своих представителей в очень сомнительных структурах, тем самым отвлекаясь на совершенно ненужные и вторичные инструменты в своей работе.
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 10:45
Цитата:
А ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем они там вообще нужны? Но только без демагогии, если получится...))))) Вы действительно полагаете, что у этого совета даже есть сама возможность решать проблемы, которые не решить по-другому?
КГСПС:
Где представители других районов и городов?
Где представители других районов и городов?
А ответьте, пожалуйста, на вопрос: зачем они там вообще нужны? Но только без демагогии, если получится...))))) Вы действительно полагаете, что у этого совета даже есть сама возможность решать проблемы, которые не решить по-другому?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7557
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 11:10
Цитата:
Например: - "....референдум, петиция или ещё что о в этом роде, так...."
Или что то другое, существенное:"... митинги, забастовки, мятеж- Кантар - например... или ещё более существенные- ВОСР..."???
Цитата:
У нас СУПЕР президентская страна и решить может только ОДИН человек: - Президент, дальше по нисходящей- Аким области и дальше - Аким района.
Советы, маслихаты- декорации и манекены к исполнительной власти.
EvilWizard:
более действенные и эффективные методы решения
более действенные и эффективные методы решения
Например: - "....референдум, петиция или ещё что о в этом роде, так...."
Или что то другое, существенное:"... митинги, забастовки, мятеж- Кантар - например... или ещё более существенные- ВОСР..."???
Цитата:
EvilWizard:
возможность решать проблемы,
возможность решать проблемы,
У нас СУПЕР президентская страна и решить может только ОДИН человек: - Президент, дальше по нисходящей- Аким области и дальше - Аким района.
Советы, маслихаты- декорации и манекены к исполнительной власти.
Re: Ректор и волонтер, депутат и председатель ОСИ - кто захотел...
Отправлено: 12.02.25 - 11:44
Цитата:
Ну у нас вообще-то бывает, что и суды неплохо периодически работают и вполне способны решить целый ворох тех или иных проблем. Контрольные органы тоже зачастую работают вполне качественно, но не всегда. Другие способы эффективного решения проблем - это я имел способы, установленные Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. В подавляющем большинстве случаев административная юстиция действительно работает.
Цитата:
Мятеж в этом списке лишний всё-таки. А митинги и забастовки - да, законные способы выражения гражданского протеста или демонстрации позиции. Иногда возможны и они, как инструменты.
Ну а Кантар тут причём? Не митинги же его устроили, а соответствующие дирижёры (в погонах), которые всем режиссировали и которые это всё организовывали и собирали толпу, вооружали, которую использовали с целью захвата власти теми, у кого эта власть и так была, но которые её хотели больше. Это другое. Не нужно путать с цивилизованными правовыми инструментами выражения протеста - законными митингами. Беспорядки это совсем другое.
ACROS:
Или что то другое, существенное
Или что то другое, существенное
Ну у нас вообще-то бывает, что и суды неплохо периодически работают и вполне способны решить целый ворох тех или иных проблем. Контрольные органы тоже зачастую работают вполне качественно, но не всегда. Другие способы эффективного решения проблем - это я имел способы, установленные Административным процедурно-процессуальным Кодексом РК. В подавляющем большинстве случаев административная юстиция действительно работает.
Цитата:
ACROS:
митинги, забастовки, мятеж
митинги, забастовки, мятеж
Мятеж в этом списке лишний всё-таки. А митинги и забастовки - да, законные способы выражения гражданского протеста или демонстрации позиции. Иногда возможны и они, как инструменты.
Ну а Кантар тут причём? Не митинги же его устроили, а соответствующие дирижёры (в погонах), которые всем режиссировали и которые это всё организовывали и собирали толпу, вооружали, которую использовали с целью захвата власти теми, у кого эта власть и так была, но которые её хотели больше. Это другое. Не нужно путать с цивилизованными правовыми инструментами выражения протеста - законными митингами. Беспорядки это совсем другое.
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