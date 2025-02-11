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Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51121
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
Более интенсивный запах потребители могут ощущать в связи с изменением направления поставки природного газа. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Костанайском производственном филиале АО «QazaqGazAimaq».
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1627
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
Топили баню в субботу,и газ какой-то странный красный и не нагревает котёл! Не колорийный! Похоже разбавленный или как они там мутят.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7554
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:34
Цитата:
У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
Сабыр:
не нагревает котёл!
не нагревает котёл!
У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1356
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 19:49
Цитата:
Я перешёл года три назад с угля на газ и не нарадуюсь. Тепло, нет дыма, нет пыли, не надо золу выгребать и выносить, уголь таскать, печь растапливать. Кнопку нажал и жара. Какое ещё может быть тепло? И экономично, угля уходило зимой 1т в месяц, а это 20000тн, а газа в месяц в среднем 400 кубов максимум, это около 10000тн.
ACROS:
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
Я перешёл года три назад с угля на газ и не нарадуюсь. Тепло, нет дыма, нет пыли, не надо золу выгребать и выносить, уголь таскать, печь растапливать. Кнопку нажал и жара. Какое ещё может быть тепло? И экономично, угля уходило зимой 1т в месяц, а это 20000тн, а газа в месяц в среднем 400 кубов максимум, это около 10000тн.
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 20:29
Каких только сказок не наслушаешься, работая с газом! Один говорит вы недоливаете, следущий сразу за ним вы переливаете, у меня бак 60 литров, у вас 64 зашло, пошёл показал табличку,max 80 литров, заполнение - 20 процентов. Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется, не бывает всегда одинаково! И ещё газ вещество без цвета и запаха, воняет специально, чтобы пересечь утечку, добавляют одоратор, специально чтобы вонял, на разных заводах, разные одораторы и на одном заводе могут быть разные партии, какой-то больше воняет, какой-то меньше! На вредную сущность газа и на воздействие на организм запах никак не влияет.
[Исправлено: saba, 11.02.2025 - 21:30]
[Исправлено: saba, 11.02.2025 - 21:30]
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 20:38
Цитата:
Я так понимаю, тут речь идёт о сжиженном газе.
Цитата:
Это к жидкой фракции относится утверждение?
[Исправлено: maxsaf, 11.02.2025 - 21:40]
saba:
60 литров, у вас 64 зашло
60 литров, у вас 64 зашло
Я так понимаю, тут речь идёт о сжиженном газе.
Цитата:
saba:
Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется
Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется
Это к жидкой фракции относится утверждение?
[Исправлено: maxsaf, 11.02.2025 - 21:40]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7554
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 22:30
Цитата:
У меня сейчас на 130 кв.м. печка "Неделька" - не глушиться, горит 24*7: уходит 2.5 тонн угля, это сорт Кара-жара по 26 000 за тонну; по деньгам 65 000 т/месяц; примерно только на уголь уходит 350 000 тенге; топим с сентября по май.
Конечно - ждём- не дождёмся газификации поселка- проект вроде в работе - ПСД, тех.условия и все дела.
Дантист:
угля уходило зимой 1т в месяц
угля уходило зимой 1т в месяц
У меня сейчас на 130 кв.м. печка "Неделька" - не глушиться, горит 24*7: уходит 2.5 тонн угля, это сорт Кара-жара по 26 000 за тонну; по деньгам 65 000 т/месяц; примерно только на уголь уходит 350 000 тенге; топим с сентября по май.
Конечно - ждём- не дождёмся газификации поселка- проект вроде в работе - ПСД, тех.условия и все дела.
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 23:16
Цитата:
Долго объяснять. Газ в сосуд подаётся в двух фракциях, жидкость и пар,т.е. он не в предельно возможной жидкой консистенции, поэтому продукту присущи некоторые свойства газообразного вещества.Как то так. В общем " не всё так однозначно"
maxsaf:
Это к жидкой фракции относится утверждение?
Это к жидкой фракции относится утверждение?
Долго объяснять. Газ в сосуд подаётся в двух фракциях, жидкость и пар,т.е. он не в предельно возможной жидкой консистенции, поэтому продукту присущи некоторые свойства газообразного вещества.Как то так. В общем " не всё так однозначно"
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 12.02.25 - 05:18
Цитата:
А я не тороплюсь. Состав того, чем заправляете, какой?
saba:
Долго объяснять
Долго объяснять
А я не тороплюсь. Состав того, чем заправляете, какой?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7411
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 12.02.25 - 07:02
Как говорит мой сосед, газ нагревает всего до 400град,а дрова до 800 и выше,поэтому баню лучше топить по старинке на дровах. А вот дом лучше топить газом, потому что батареям достаточно нагреть до 60+
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 12.02.25 - 07:06
Цитата:
Для чего интересуетесь? Агент буржуазных разведок?
maxsaf:
Состав того, чем заправляете, какой?
Состав того, чем заправляете, какой?
Для чего интересуетесь? Агент буржуазных разведок?
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