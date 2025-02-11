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≡ Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51121
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
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Более интенсивный запах потребители могут ощущать в связи с изменением направления поставки природного газа. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Костанайском производственном филиале АО «QazaqGazAimaq».
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1627
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
#1
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Топили баню в субботу,и газ какой-то странный красный и не нагревает котёл! Не колорийный! Похоже разбавленный или как они там мутят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7554
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:34
#2
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Цитата:
Сабыр:
не нагревает котёл!


У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1356
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 19:49
#3
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Цитата:
ACROS:
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.

Я перешёл года три назад с угля на газ и не нарадуюсь. Тепло, нет дыма, нет пыли, не надо золу выгребать и выносить, уголь таскать, печь растапливать. Кнопку нажал и жара. Какое ещё может быть тепло? И экономично, угля уходило зимой 1т в месяц, а это 20000тн, а газа в месяц в среднем 400 кубов максимум, это около 10000тн.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7050
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 20:29
#4
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Каких только сказок не наслушаешься, работая с газом! Один говорит вы недоливаете, следущий сразу за ним вы переливаете, у меня бак 60 литров, у вас 64 зашло, пошёл показал табличку,max 80 литров, заполнение - 20 процентов. Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется, не бывает всегда одинаково! И ещё газ вещество без цвета и запаха, воняет специально, чтобы пересечь утечку, добавляют одоратор, специально чтобы вонял, на разных заводах, разные одораторы и на одном заводе могут быть разные партии, какой-то больше воняет, какой-то меньше! На вредную сущность газа и на воздействие на организм запах никак не влияет.

[Исправлено: saba, 11.02.2025 - 21:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26642
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 20:38
#5
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Цитата:
saba:
60 литров, у вас 64 зашло

Я так понимаю, тут речь идёт о сжиженном газе.

Цитата:
saba:
Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется

Это к жидкой фракции относится утверждение?

[Исправлено: maxsaf, 11.02.2025 - 21:40]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7554
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 22:30
#6
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Цитата:
Дантист:
угля уходило зимой 1т в месяц


У меня сейчас на 130 кв.м. печка "Неделька" - не глушиться, горит 24*7: уходит 2.5 тонн угля, это сорт Кара-жара по 26 000 за тонну; по деньгам 65 000 т/месяц; примерно только на уголь уходит 350 000 тенге; топим с сентября по май.
Конечно - ждём- не дождёмся газификации поселка- проект вроде в работе - ПСД, тех.условия и все дела.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7050
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 23:16
#7
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Цитата:
maxsaf:
Это к жидкой фракции относится утверждение?

Долго объяснять. Газ в сосуд подаётся в двух фракциях, жидкость и пар,т.е. он не в предельно возможной жидкой консистенции, поэтому продукту присущи некоторые свойства газообразного вещества.Как то так. В общем " не всё так однозначно"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26642
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 12.02.25 - 05:18
#8
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Цитата:
saba:
Долго объяснять

А я не тороплюсь. Состав того, чем заправляете, какой?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7411
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 12.02.25 - 07:02
#9
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Как говорит мой сосед, газ нагревает всего до 400град,а дрова до 800 и выше,поэтому баню лучше топить по старинке на дровах. А вот дом лучше топить газом, потому что батареям достаточно нагреть до 60+
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7050
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 12.02.25 - 07:06
#10
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Цитата:
maxsaf:
Состав того, чем заправляете, какой?

Для чего интересуетесь? Агент буржуазных разведок?
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