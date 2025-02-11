Отправлено: - 19:49

ACROS:

На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.

Цитата:Я перешёл года три назад с угля на газ и не нарадуюсь. Тепло, нет дыма, нет пыли, не надо золу выгребать и выносить, уголь таскать, печь растапливать. Кнопку нажал и жара. Какое ещё может быть тепло? И экономично, угля уходило зимой 1т в месяц, а это 20000тн, а газа в месяц в среднем 400 кубов максимум, это около 10000тн.