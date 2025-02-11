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≡ Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51121
Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об этом спросили министра торговли на встрече в Костанае
Отправлено: 11.02.25 - 23:38
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- Я вас проинформирую, что со следующего года предельные, пороговые цены у нас отменяются, не будет их, - сказал Арман Шаккалиев. - Но здесь всегда есть крайности. У депутатов был вопрос - не будет ли вакханалии и дикого рынка?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11582
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 11.02.25 - 23:38
#1
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-----**Министр торговли и интеграции РК Арман ШАККАЛИЕВ ответил, что "в рыночной экономике государственного ценового регулирования быть не должно".***
---Как бы мягче сказать ? Министр убежден в этом -во всем мире часть цен регулируется .
---Австрия-Государственное регулирование цен базируется на законе о ценах, законе о картелях и антидемпинговом законе.Государственному регулированию подлежат приблизительно 10 % цен. К ним относятся: цены на лом, фармацевтическое сырье, отходы черных металлов, лекарственные препараты и энергоносители. Парламент определяет цены на соль, почтовые услуги, табачные изделия, а также на телефонные, железнодорожные и телеграфные тарифы.
----Греция - В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.
----Испания - Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.
---США - В целом в сферу государственного регулирования входит около 10 % цен.
---Франция - примерно 20% цен регулируется государством , Регулируются цены на примерно 90% сельскохозяйственной продукции.
---Япония - Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железно­дорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11582
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 11.02.25 - 23:41
#2
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Арман Абаевич Шаккалиев ----Окончил Евразийский университет имени Гумилёва по специальности «Юриспруденция» (1998), Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «Экономика» (2004), Костанайский инженерно-экономический университет имени Дулатова (2014, бакалавр техники и технологий), Дипломатическую академию МИД России (2019, магистр экономики).
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11582
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 00:06
#3
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---Неужели эти министры считают народ полными идиотами ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7050
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 07:08
#4
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Цитата:
Гога:
Неужели эти министры считают народ полными идиотами ?

Наоборот, но от этого не легче!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7050
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 07:11
#5
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У меня такое впечатление, что стаж на госслужбе для того, чтобы занять высокую должность нужен для поглупления! Нормальный человек, слишком умный и недостоин!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7554
Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...
Отправлено: 12.02.25 - 08:13
#6
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Цитата:
Гога:
народ полными идиотами ?


Под словами "ИДИОТ" - вы что подразумеваете?
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