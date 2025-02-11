Re: Откажется ли государство от предельных цен на продукты? Об...

Отправлено: - 23:38

-----**Министр торговли и интеграции РК Арман ШАККАЛИЕВ ответил, что "в рыночной экономике государственного ценового регулирования быть не должно".***

---Как бы мягче сказать ? Министр убежден в этом -во всем мире часть цен регулируется .

---Австрия-Государственное регулирование цен базируется на законе о ценах, законе о картелях и антидемпинговом законе.Государственному регулированию подлежат приблизительно 10 % цен. К ним относятся: цены на лом, фармацевтическое сырье, отходы черных металлов, лекарственные препараты и энергоносители. Парламент определяет цены на соль, почтовые услуги, табачные изделия, а также на телефонные, железнодорожные и телеграфные тарифы.

----Греция - В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.

----Испания - Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.

---США - В целом в сферу государственного регулирования входит около 10 % цен.

---Франция - примерно 20% цен регулируется государством , Регулируются цены на примерно 90% сельскохозяйственной продукции.

---Япония - Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железно­дорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.