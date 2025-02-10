Отправлено: - 18:54

111:

Вот люди чем занимаются от безделья..

абике:

это от скудоумия

Цитата:Цитата:Вопрос не в этом, вопрос в другом: - вот так легко без НАКЛАДНЫХ, без ЧЕКА, без штрафных санкции, без ДОСУДЕБНОГО регулирования - человеку на основании ГОЛОСЛОВНЫХ заявлении, СУД, которому нужно предоставлять МИЛЛИОН и маленькую тележку ОФИЦИАЛЬНЫХ документов, вернул 100 000 тенге( дело не в сумме- дело в принципе).Цитата://обычаями делового оборота///Кто то может мне обьяснить что это за судебный или официальный законодательный термин ?Первый раз в жизни слышу: - несколько раз подавал на суд на контрагентов за неисполнения своих обязательств- столько геморроя, как будто не они должны, а я.А, тут так легко - или концепция судов поменялась- всё во имя истца?