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≡ Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
Отправлено: 10.02.25 - 16:32
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Жительница Костаная С. устно договорилась с гражданином М. об оказании ей услуг таролога. Заплатила 100 000 тенге, но предсказание С. не удовлетворило, и она потребовала у М. вернуть деньги. Таролог отказался это делать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43461
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 16:32
#1
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Вот люди чем занимаются от безделья..
У меня бывшая так делала, возил ее в Озерный к бабке, на меня гадала, люблю ее или нет..
В итоге разбежались..
Хотя она журналистка, с Третьяковым училась..
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
678
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 18:01
#2
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Это не от безделья, это от скудоумия! Верить нужно только в себя!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7553
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 18:54
#3
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Цитата:
111:
Вот люди чем занимаются от безделья..

Цитата:
абике:
это от скудоумия


Вопрос не в этом, вопрос в другом: - вот так легко без НАКЛАДНЫХ, без ЧЕКА, без штрафных санкции, без ДОСУДЕБНОГО регулирования - человеку на основании ГОЛОСЛОВНЫХ заявлении, СУД, которому нужно предоставлять МИЛЛИОН и маленькую тележку ОФИЦИАЛЬНЫХ документов, вернул 100 000 тенге( дело не в сумме- дело в принципе).

Цитата://обычаями делового оборота///

Кто то может мне обьяснить что это за судебный или официальный законодательный термин ?

Первый раз в жизни слышу: - несколько раз подавал на суд на контрагентов за неисполнения своих обязательств- столько геморроя, как будто не они должны, а я.

А, тут так легко - или концепция судов поменялась- всё во имя истца?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2090
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 10.02.25 - 20:22
#4
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Мы точно в XXI веке живём?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2012
Re: Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть...
Отправлено: 11.02.25 - 21:19
#5
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Непонятно. Фактически услуга же была оказана. А то, что предсказание не понравилось заказчице, её проблемы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3951
Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
Отправлено: 11.02.25 - 21:44
#6
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Цитата:
КГСПС:
Фактически услуга же была оказана

В каком месте смеяться?
Если я дам объявление-
//Опытный таролог, предскажет вам будущее, за небольшое вознаграждение. Пишите в личку, деньги вперёд! Услуга платная. Но гарантированная. //
Если подобные объявления считать - услугой, то я в ауте.
Другое дело, что сама отдала деньги за этот бред. Свою голову на плечах, всё же иметь нужно. 8-)
ПС- тут мошенничество, как минимум.

[Исправлено: Эл-починно, 11.02.2025 - 22:47]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3951
Жительница Костаная через суд обязала таролога вернуть деньги за несбывшееся предсказание
Отправлено: 11.02.25 - 21:54
#7
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Предсказание из 90-ых

//А пока ни кола ни двора и ни сада
Чтобы мог я за ручку тебя привести
Угадаем с тобой самому мне не надо
Наши пять номеров из шести
Угадаем с тобой самому мне не надо
Наши пять номеров из шести

припев

и продолжение

Мало шансов у нас но мужик-барабанщик
Что кидает шары управляя лото
Мне сказал номера если он не обманщик
На которые нам выпадет дом
Мне сказал номера если он не обманщик
На которые нам выпадет дом//

:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 11.02.2025 - 23:08]
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