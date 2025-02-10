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≡ Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 10.02.25 - 23:17
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Министр финансов Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43461
Re: Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 10.02.25 - 23:17
#1
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Надо было пойти на встречу народу и сделать 19 процентов и Баста..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7553
Re: Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 11.02.25 - 00:18
#2
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Цитата:
111:
на встречу народу


Как бывший и ОПЫТНЫЙ партработник ( в отличие от так называемого ОПЫТНОГО хозяйственника Назарбаева) я сразу сказал что будет обыкновенный и банальный и избитый ТОРГ власти с бизнесом ( про народ НИКТО и не думает).

Заявят 20, потом "снизойдут" до 16 - так и вышло.

Цитата:///порог в 100 миллионов тенге позволит стимулировать обеление заработных плат.//

Как "рисовали" - МЗП в 85 000 тенге, так и будут и дальше "рисовать", потому что у бизнеса МНОГО ВНЕПЛАНОВЫХ и ВНЕБЮДЖЕТНЫХ платежей, начиная хотя бы с пресловутой "социальной ответственности" бизнеса.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7046
Re: Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 11.02.25 - 12:49
#3
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Даже неинтересно, всё так предсказуемо! Сначала напугали страшной цифрой, а потом белый и пушистый президент пожурил хапуг (правительство) , в итоге народ с облегчением вздохнул, всего 16 процентов!!! Азы психологии, очень такие штуки сайентологи любят, пишут как управлять толпой!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7046
Re: Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 11.02.25 - 12:50
#4
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Душка президент, как же он болеет за народ!!!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2012
Re: Объявлено предложение по ставке НДС в Казахстане
Отправлено: 11.02.25 - 21:25
#5
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Цитата:
saba:

Ест с икрою бутерброд, думает, как там народ.
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