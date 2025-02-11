НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более интенсивный запах потребители могут ощущать в связи с изменением направления поставки природного газа. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Костанайском производственном филиале АО «QazaqGazAimaq».
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1627
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Топили баню в субботу,и газ какой-то странный красный и не нагревает котёл! Не колорийный! Похоже разбавленный или как они там мутят.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7552
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 16:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
не нагревает котёл!


У нас в селе газа нет, а у соседей есть - так вот- некоторые тамошние знакомые всё равно эти годы подтапливают дом углём.
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1356
Re: Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в...
Отправлено: 11.02.25 - 19:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На вопрос почему: - говорят что от газа какое не такое тепло, чем от печки с углём.

Я перешёл года три назад с угля на газ и не нарадуюсь. Тепло, нет дыма, нет пыли, не надо золу выгребать и выносить, уголь таскать, печь растапливать. Кнопку нажал и жара. Какое ещё может быть тепло? И экономично, угля уходило зимой 1т в месяц, а это 20000тн, а газа в месяц в среднем 400 кубов максимум, это около 10000тн.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7046
Причину более интенсивного запаха от газплиты назвали в Костанайском филиале АО «QazaqGazAimaq»
Отправлено: 11.02.25 - 20:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких только сказок не наслушаешься, работая с газом! Один говорит вы недоливаете, следущий сразу за ним вы переливаете, у меня бак 60 литров, у вас 64 зашло, пошёл показал табличку,max 80 литров, заполнение - 20 процентов. Газ при морозе сжимается, при жаре расширяется, не бывает всегда одинаково! И ещё газ вещество без цвета и запаха, воняет специально, чтобы пересечь утечку, добавляют одоратор, специально чтобы вонял, на разных заводах, разные одораторы и на одном заводе могут быть разные партии, какой-то больше воняет, какой-то меньше! На вредную сущность газа и на воздействие на организм запах никак не влияет.

[Исправлено: saba, 11.02.2025 - 21:30]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS