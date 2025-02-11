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≡ Инфляция повысится на фоне решения по НДС в Казахстане - Министр национальной экономики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
Инфляция повысится на фоне решения по НДС в Казахстане - Министр национальной экономики
Отправлено: 11.02.25 - 20:20
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Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в связи с ростом налоговых поступлений дополнительная инфляция ожидается в размере до трех процентов.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
678
Re: Инфляция повысится на фоне решения по НДС в Казахстане -...
Отправлено: 11.02.25 - 20:20
#1
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Получается НДС для всех, кто не попал в производители овощей, фруктов, качественного зерна только 3-го класса,субъекты здравоохранения и другие, будут платить в размере 16%. Продавцы, покупающие оптом экспортные товары из других стран, если будут поднимать цены, то возникнет негативный процесс: никто не будет покупать их товары, поскольку многие уже давно затарились! Вывод: бизнес с маленьким объемом просто угаснет, поскольку реальная зарплата, особенно белая где-то в районе 150 000 до 300 000 тенге, а не 500 000 тенге. Цены на сигареты, спиртное будут естественно расти примерно на 16%. Вот вам налицо рыночная экономика, при которой гос-во, собирающая налоги внутри страны, не будет устанавливать предельные цены на экспортные товары, у нас ведь гос-во не производит экспортные товары, а только покупает и продает чужие товары стран ЕАЭС. Цену будет определять только спрос!Запретить ввозить в страну нельзя, иначе бизнесмены, чувствуя бесконтрольность озвереют, поднимая цены. Россия,Китай будут привозить только дешевые товары, чтобы завоевать рынок сбыта. Население теперь будет покупать товар только с толком, с чувством и с расстановкой, услуги бизнесменов внутри страны дорожать видимо не будут! Пора уже толстосумам раскошеливаться за реальные объемы производства, за качество товара, на увеличение заработной платы, поскольку рабочий люд стал дороже оценивать свою рабочую силу.
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