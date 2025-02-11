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≡ Лифт в кредит или в рассрочку? - Как это делают в Костанае и кто решает, что платить вы будете 15 лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51120
Лифт в кредит или в рассрочку? - Как это делают в Костанае и кто решает, что платить вы будете 15 лет
Отправлено: 11.02.25 - 19:49
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В «НГ» обратилась жительница Костаная - пенсионерка живет в многоэтажном доме по адресу ул. Садовая, 79, в ее подъезде отремонтировали лифт. За ремонт теперь нужно ежемесячно расплачиваться 15 лет. Женщину не устраивает ни сумма платежа, которую она считает очень высокой, ни то, что она вообще должна платить.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
678
Re: Лифт в кредит или в рассрочку? - Как это делают в Костанае и...
Отправлено: 11.02.25 - 19:49
#1
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Собрание приняло решение об установке лифта и утвердило сумму стоимости лифта и зафиксировало протоколом Общего собрания, то все собственники, независимо пользуются они лифтом или нет, будут платить потому это не базар! Лифт является общедомовым имуществом, поэтому за содержание общедомового имущества, куда входит и лифт, оплату будут производить все собственники, даже те, кто не присутствовал на собрании, начиная с 1 этажа по последний. Кто не будет платить, то долг по платежам будут взыскивать по решению суда, в пользу подрядчика, который сам в суд не будет обращаться, будет взыскивать через адвоката, которому суд взыщет судебные расходы с должника за его работу! Социализма нет, хотелки при капитализме учитываться не будут от слова совсем!
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