Re: Лифт в кредит или в рассрочку? - Как это делают в Костанае и...

Отправлено: - 19:49

Собрание приняло решение об установке лифта и утвердило сумму стоимости лифта и зафиксировало протоколом Общего собрания, то все собственники, независимо пользуются они лифтом или нет, будут платить потому это не базар! Лифт является общедомовым имуществом, поэтому за содержание общедомового имущества, куда входит и лифт, оплату будут производить все собственники, даже те, кто не присутствовал на собрании, начиная с 1 этажа по последний. Кто не будет платить, то долг по платежам будут взыскивать по решению суда, в пользу подрядчика, который сам в суд не будет обращаться, будет взыскивать через адвоката, которому суд взыщет судебные расходы с должника за его работу! Социализма нет, хотелки при капитализме учитываться не будут от слова совсем!